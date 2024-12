JAV karininkas bėgo nuo karo, bet įstrigo Šiaurės Korėjoje 40-čiai metų

1965 m. sausio 5 d. C. Jenkinsas, pasistiprinęs dešimčia alaus nervams sutramdyti, įprasto patruliavimo metu pasišalino nuo savo kolegų karių. Jis kelias valandas ėjo šaltyje ir į minų užimtą zoną įžengė su baltais marškiniais, pririštais prie šautuvo.

Jis tikėjosi pasiduoti Šiaurės Korėjai, paskui prašyti prieglobsčio Sovietų Sąjungos ambasadoje ir galiausiai grįžti į Jungtines Valstijas.

Vietoj to, kai jis pagaliau sutiko Šiaurės Korėjos kareivį, buvo suimtas ir tardomas be jokių perspektyvų būti paleistas.

„Nesupratau, kad šalis, kurioje ieškojau laikino prieglobsčio, tiesiogine prasme buvo milžiniškas, beprotiškas kalėjimas“, – prisimena C. Jenkinsas.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Il-Sungas „kūrė absoliučiai kontroliuojamą visuomenę“, sako istorikas Andrejus Lankovas.

Po Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjunga ir JAV pasidalijo Korėjos pusiasalį, naujai išlaisvintą po 35 metus trukusio Japonijos kolonijinio valdymo. Sovietų Sąjunga ir JAV pasidalino Korėją į Šiaurės ir Pietų ir atitinkamai perėmė jų kontrolę. Šis padalijimas buvo numatytas kaip laikina priemonė, tačiau po to, kai JAV ir Sovietų Sąjunga tapo konkurentėmis, viltys surengti visuotinius rinkimus išblėso, ir Korėjos padalijimą įtvirtino konkuruojančios vyriausybės.

1950 m. birželio 25 d. Kim Il-Sungo sprendimas įsiveržti į Pietų Korėją sukėlė trejus metus trukusį karą, kuriame dalyvavo JAV, Kinija ir (neoficialiai) Sovietų Sąjunga. Mūšiai apėmė didelius pusiasalio plotus, bet lemiamos pergalės neatnešė.

Po perbėgimo C. Jenkinsas buvo nugabentas į nedidelį namelį, kur aštuonerius metus buvo laikomas kartu su kitais pabėgėliais. Vyrai buvo prievarta indoktrinuojami Kim Il-Sungo mokymais ir nuolatos stebimi nesibaigiančios prižiūrėtojų rotacijos.

Šiaurės Korėjai „tai buvo svajonė: amerikiečių kareivis, kuris perbėgo“, – sako A. Lankovas.

Praėjus kelioms savaitėms po C. Jenkinso dingimo, „Associated Press“ citavo Šiaurės Korėjos žiniasklaidos pranešimus, kuriuose teigiama, kad jis rado „vertingą gyvenimą, kur gali mėgautis laime“. Tačiau skaitytojams buvo sunku iššifruoti tikruosius jausmus, slypinčius už šios citatos; kaip pažymi A. Lankovas, nuo pat tos akimirkos, kai C. Jenkinsas pateko į Šiaurės Korėjos jurisdikciją, jis „beveik negalėjo kontroliuoti to, ką sako“.

„Jei (Šiaurės Korėja) nuspręsdavo, kad jį reikia parodyti, jis būdavo rodomas“, – priduria A. Lankovas.

Šeimos reakcija

C. Jenkinso gimtojoje Šiaurės Karolinos valstijoje pasklidusi žinia apie seržanto dingimą šokiravo jo šeimą ir draugus. Jo jaunesnioji sesuo Brenda Baird sakė, kad C. Jenkinsas visada norėjo stoti į kariuomenę ir neturėjo „jokio blogo nusistatymo prieš Jungtines Valstijas“. Ji prisimena, kad šeima gaudavo „bjaurių laiškų“ apie brolio pabėgimą. Vėlesni bandymai ieškoti pagalbos pas paskirtus pareigūnus nedavė jokių rezultatų. „Jie visi sakė, kad jis yra išdavikas“, – sakė B. Baird.

Kai kurie šeimos nariai manė, kad C. Jenkinsas buvo priverstas ar bent jau suklaidintas vykti į Šiaurės Korėją. Netikrumo jausmą didino pranešimai apie laišką, kurį jis prieš pabėgdamas neva paliko kareivinėse: „Atsiprašau už rūpesčius, kuriuos jums sukelsiu.“

Laiškas buvo pasirašytas: „Su meile, Charlesas “. Tie, kurie pažinojo C. Jenkinsą, buvo suglumę, nes niekas niekada nevadino jo vardu. Vietoj to jie vadino jį Robertu arba „Super“ – pravarde iš paauglystės laikų.

Po kelių dešimtmečių savo memuaruose C. Jenkinsas teigė, kad niekada nerašė laiško, ir spėliojo, kad jį galėjo parašyti kariuomenė, norėdama sustiprinti mintį, jog jis nebuvo pagrobtas, o išvyko savo noru.

Sudėtingi išgyvenimai

1972 m., po beveik aštuonerių metų, C. Jenkinsas ir kiti kariškiai buvo perkelti į atskirus būstus. Jie pradėjo dėstyti anglų kalbą karinėje mokykloje; šias pareigas jie su pertraukomis ėjo nuo 1970-ųjų vidurio iki 1980-ųjų.

C. Jenkinsas prisiminė, kad nekentė nesiliaujančios kontrolės ir savikritikos sesijų, indoktrinacijos ritualo, kurio metu piliečiai priekaištauja sau už tai, kad nesugebėjo gyventi pagal Kim Il-Sungo ideologiją.

Pirmaisiais C. Jenkinso dėstymo metais šiaurės korėjiečiai pastebėjo ant jo rankos tatuiruotę ir be narkozės ją iškirpo.

Šiaurės Korėjoje C. Jenkinsas ir kiti amerikiečiai vaidino piktadarius daugybėje propagandinių filmų, tarp jų ir dramoje apie JAV karinio jūrų laivyno laivą, kurį 1968 m. užgrobė Šiaurės Korėja.

B. Baird prisimena, kad matė vieną tokį klipą, kuris tapo vieninteliu jos įtarimu per daugelį metų, kad jos brolis yra gyvas.

Nors dėl pabėgėlių kaip „trofėjų“ statuso jo gyvenimo sąlygos buvo santykinai geresnės nei daugelio šalies piliečių, savo atsiminimuose C. Jenkinsas rašė, kad „kentėjo tiek šalčio, bado, mušimo ir psichologinių kankinimų, kad dažnai norėjo mirti“.

Surado mylimąją

1980 m. pareigūnai į C. Jenkinso namus atvežė 21-erių metų Hitomi Sogą. Prieš dvejus metus ji buvo pagrobta iš Japonijos, įkišta į maišą ir kontrabandiniu laivu nugabenta į Šiaurės Korėją.

H. Soga buvo viena iš nežinomo skaičiaus japonų, pagrobtų Šiaurės Korėjoje, kur septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje jie buvo verčiami išmokyti savo šalies kalbos ir papročių.

H. Soga ir C. Jenkinsas netrukus susituokė – šis sprendimas iš pradžių buvo nulemtas bendrų sunkumų. „Buvome labai vieniši pasaulyje ir prireikė labai nedaug laiko, kad suprastume, jog abu nekenčiame Šiaurės Korėjos“, – rašė C. Jenkinsas.

Laikui bėgant tarp jų užsimezgė stiprus ryšys, kuris išliko visą likusį C. Jenkinso gyvenimą.

Po to, kai abu buvo išlaisvinti, C. Jenkinsas pasakojo, kad pasiūlė savo žmonai skyrybas, norėdamas suteikti jai galimybę rinktis, kuri Šiaurės Korėjoje jiems abiems nebuvo suteikta. Tačiau H. Soga skyrybų atsisakė.

1983 m. gimė vyriausioji poros dukra Mika Soga, o 1985 m. – Brinda Soga. C. Jenkinsas stengėsi kuo geriau aprūpinti savo šeimą gyvenimu būtiniausiais dalykais – apsaugoti nuo šalčio, apsirūpinti maistu.

Galimybė ištrūkti

2002 m. rugsėjį žinia apie Japonijos ministro pirmininko Junichiro Koizumi vizitą į Šiaurės Korėją apstulbino C. Jenkinsą ir paneigė niūrias, bet realistiškas prognozes dėl poros ateities.

Per nelegaliai veikusį radiją C. Jenkinsas sužinojo apie retą Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Ilo, kuris 1994 m. po tėvo mirties jį pakeitė, prisipažinimą dėl Japonijos piliečių grobimo.

Tai buvo dalis veiksmų, kuriais buvo siekiama pagerinti abiejų tautų santykius, skatinamų kompensacijos, susijusios su Japonijos vykdyta Korėjos kolonizacija 1910-1945 m., perspektyva. Panašias sąlygas Japonija pasiūlė Pietų Korėjai, kai 1965 m. šalys užmezgė diplomatinius santykius.

Ši žinia buvo Japonijos visuomenės dėmesio centre. H. Soga buvo viena iš tų, kurie buvo įvardyti, ir po kurio laiko ji grįžo į Japoniją. Ten ji buvo sutikta su didele parama ir užuojauta.

C. Jenkinso padėtis buvo sudėtingesnė. Galiausiai jis buvo įvardytas kaip dezertyras iš kariuomenės ir jam greičiausiai bus pateikti rimti kaltinimai. Senstantis karys turėjo simbolinę reikšmę Šiaurės Korėjai, Japonijai ir JAV, nors ir dėl labai skirtingų priežasčių.

Galiausiai, J. Koizumi tiesiogiai kreipėsi į JAV prezidentą George'ą W. Bushą, prašydamas sušvelninti bausmę C. Jenkinsui. Be to, 2004 m. gegužę lankydamasis Šiaurės Korėjoje jis asmeniškai bandė parvežti pabėgėlį ir jo dukteris namo.

C. Jenkinsas atsisakė, nes manė, kad Šiaurės Korėjos pareigūnai jam tyliai grasino neišvykti. Situacija kėlė dilemą, nes H. Soga aiškiai neketino grįžti iš Japonijos, o C. Jenkinsas bijojo JAV bausmės.

Praėjus beveik dvejiems metams po pirmojo J. Koizumi vizito, po kruopščių derybų buvo pasiektas susitarimas, kuris leido šeimai susitikti Indonezijoje ir apsvarstyti savo galimybes.

Iki to laiko C. Jenkinsas susitaikė su perspektyva visą gyvenimą praleisti kalėjime, jei tik tai reikš, kad jo dukterys turės galimybę gyventi už Šiaurės Korėjos ribų.

Gavusi medicininę pagalbą Indonezijoje, visa šeima išskrido į Japoniją ir C. Jenkinsas pagaliau išvyko susitikti su kariuomene.

Tuo metu jis buvo silpnas šešiasdešimtmetis vyras, toli gražu ne toks jaunas kareivis, kuris 1965 m. pabėgo per demilitarizuotą zoną.

2004 m. rugsėjo 11 d. jis pasirodė JAV karinėje bazėje Japonijoje.

Po trumpo karinio teismo, kuriame jo advokatas teigė, kad jis „jau patyrė 40 metų nelaisvės“, C. Jenkinsas 25 dienas praleido Japonijos kariniame kalėjime.

Po 40 metų sugrįžo į JAV

2005 m. birželį C. Jenkinsas pirmą kartą per keturis dešimtmečius įkėlė koją į JAV žemę, kur Šiaurės Karolinoje susitiko su tuomet 91 metų amžiaus motina. Tai buvo neįtikėtina sprendimo, kurį jis priėmė šaltą 1965 m. naktį, pabaiga.

C. Jenkinsas mirė Sado mieste 2017 m., būdamas 77 metų amžiaus. Jis nugyveno tiek istorinio retumo, tiek asmeninių sunkumų kupiną gyvenimą, kurį mažai kas galėjo suprasti, išskyrus jo mylimąją H. Sogą.