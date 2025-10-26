Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV iždo sekretorius užsiminė apie susitarimą su Kinija dėl retųjų žemių mineralų ir sojų pupelių

2025-10-26 15:14 / šaltinis: BNS
2025-10-26 15:14

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį užsiminė apie preliminarų susitarimą, pagal kurį Kinija atidės retųjų žemių mineralų eksporto apribojimus ir atnaujins JAV sojų pupelių pirkimą, taip išvengiant didelio muitų padidinimo.

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį užsiminė apie preliminarų susitarimą, pagal kurį Kinija atidės retųjų žemių mineralų eksporto apribojimus ir atnaujins JAV sojų pupelių pirkimą, taip išvengiant didelio muitų padidinimo.

0

JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino lapkričio 1 dieną įvesiantis 100 proc. muitus, jei Pekinas įves eksporto kontrolę retųjų žemių iškasenoms, tačiau „manau, kad mums to pavyko išvengti“, televizijos ABC laidoje „This Week“ sakė S. Bessentas

Kalbant apie eksporto apribojimus, Kinija „atidės tai vieneriems metams, kol juos iš naujo išnagrinės“, teigė S. Bessentas.

Jis pridūrė, kad Pekinas derybose su Kinijos vicepremjeru He Lifengu Kvala Lumpūre taip pat susitarė dėl didelių žemės ūkio produktų pirkimų. 

