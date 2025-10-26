JAV iždo sekretorius užsiminė apie susitarimą su Kinija dėl retųjų žemių mineralų ir sojų pupelių

JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino lapkričio 1 dieną įvesiantis 100 proc. muitus, jei Pekinas įves eksporto kontrolę retųjų žemių iškasenoms, tačiau „manau, kad mums to pavyko išvengti“, televizijos ABC laidoje „This Week“ sakė S. Bessentas
Kalbant apie eksporto apribojimus, Kinija „atidės tai vieneriems metams, kol juos iš naujo išnagrinės“, teigė S. Bessentas.
Jis pridūrė, kad Pekinas derybose su Kinijos vicepremjeru He Lifengu Kvala Lumpūre taip pat susitarė dėl didelių žemės ūkio produktų pirkimų.
