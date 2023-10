JAV ginkluotosios pajėgos Irake numušė du dronus, keli sąjungininkų kariai sužeisti

Per vieną incidentą sąjungininkų kariai patyrė nedidelių sužeidimų.

CENTCOM nenurodė, kas paleido dronus, tačiau proiraniškos jėgos grasino užpulti amerikiečių karius Irake dėl Vašingtono paramos Izraeliui kare su „Hamas“.

„Per pastarąją parą JAV kariuomenė apsigynė nuo trijų dronų, buvusių netoli JAV ir koalicijos pajėgų Irake“, – sakoma CENTCOM pareiškime, kuriame minimi tarptautinės koalicijos prieš džihadistų grupuotę „Islamo valstybė“ (IS) nariai.

„Vakarų Irake JAV pajėgos susidūrė su dviem dronais, sunaikino vieną ir apgadino antrąjį, todėl koalicijos kariai patyrė nedidelių sužeidimų. Atskirai Šiaurės Irake JAV pajėgos susidorojo su vienu dronu ir jį sunaikino, sužeistųjų ir nukentėjusiųjų nebuvo“, – sakė CENTCOM.

„Šiuo metu, kai yra padidinta parengtis, mes atidžiai stebime padėtį Irake ir regione. JAV pajėgos gins JAV ir koalicijos pajėgas nuo bet kokios grėsmės“, – pridūrė štabas.

Anksčiau trečiadienį JAV gynybos pareigūnas teigė, kad buvo numušti du vienkartiniai dronai, bandę atakuoti amerikiečių ir koalicijos pajėgas Irake, o kurdų kovos su terorizmu pajėgos pareiškime nurodė, kad trečiadienį šalies šiaurėje esančiame Arbilio regione sudužo sprogmenų prikrautas bepilotis orlaivis.

Dronai numušti praėjus dienai po to, kai per smūgį Gazos Ruožo ligoninei žuvo keli šimtai žmonių. „Hamas“ dėl to apkaltino Izraelį, kuris savo ruožtu pareiškė, kad už tai atsakinga kita palestiniečių ginkluota grupuotė.

Gazos Ruožą valdanti palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ surengė netikėtą išpuolį prieš Izraelį, žydų valstybėje pareikalavusį mažiausiai 1,4 tūkst. gyvybių, ir paėmė įkaitų.

Izraeliui paskelbus karą ir pradėjus atsakomuosius smūgius, Gazos Ruože žuvo beveik 3,5 tūkst. žmonių, daugiausia civilių gyventojų, teigia „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija.

Proiraniški judėjimai Irake apkaltino Izraelį ir Jungtines Valstijas vykdant žudynes Gazos Ruože, o viena iš jų, galinga „Ketaeb Hezbollah“ grupuotė, pareikalavo, kad amerikiečių pajėgos paliktų Iraką arba būtų pasirengusios reaguoti į atakas.

2021 metų gruodį oficialiai paskelbus kovinės misijos pabaigą Irake yra dislokuoti maždaug 2,5 tūkst. JAV ir dar tūkstantis kitų koalicijos karių, kurie atlieka mokomąją ir patariamąją funkciją.