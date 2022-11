JAV admirolas: krizė Ukrainoje – tik apšilimas. Ateina didysis išbandymas

JAV strateginės vadovybės karinio jūrų laivyno admirolas Charlesas Richardas tikina, kad jau netrukus JAV karinė galybė gali būti išbandoma.

„Ši Ukrainos krizė, kuri vyksta dabar, yra tik apšilimas. Didžioji [krizė] ateina. Tai neužtruks. Neilgai trukus, mes būsime išbandomi tokiais būdais, kuriais anksčiau nebuvome testuojami“, – kalbėjo jis.

Pasak admirolo, Kinija jau dabar demonstruoja greitesnį karinių priemonių naudojimą.

„Vertindamas mūsų atgrasymo prieš Kiniją lygį, laivas pamažu skęsta. Skęsta lėtai, tačiau skęsta, nes [Kinija] greičiau vysto karinius pajėgumus nei mes.

<...> Nesvarbu, kokie yra geri mūsų vadai ar [kariniai] žirgai, mums jų nepakaks. Ir ši problema paaštrės dar labiau“, – teigė jis.

Teigiama, kad JAV karinių pajėgumų problematika yra neatidėliotina, tačiau dalis politikų nenori to pripažinti.

Admirolo pastebėjimu, JAV išlaiko pranašumą kalbant apie povandeninius laivus, tačiau net ir ši karinių pajėgumų sritis, pasak jo, gali susilpnėti, tačiau išeičių yra, pavyzdžiui, paspartinant gamybą. C. Richardas teigia, kad pagaminti tris greitai atakuojančius povandeninius laivus per vienerius metus – jau būtų gera pradžia.

Rašoma, kad praėjusiais metais Kinijos išbandyta hipergarsinė raketa, kuri apskrido aplink pasaulį ir galiausiai nusileido Kinijos teritorijoje tąkart turėjo sukelti daugiau pavojaus signalų, mat tai reiškia, kad Pekinas yra pajėgus sukelti grėsmę bet kuriam JAV miestui ar objektui, tikriausiai, net neišsiduodant.

Be to, pastebima, kad JAV atstovai, žvelgdami į turimų hipergarsinių raketų panaudojimo galimybes, turėtų iškelti klausimą Kongrese, kaip Kinija ir Rusija sugebėjo pralenkti pačią Ameriką.

„Mes žinojome, kaip reikia judėti greitai, tačiau praradome sugebėjimą tai daryti“, – teigė admirolas.

C. Richardo teigimu, perteikiant viešas žinutes apie JAV karines silpnybes, kyla pavojus, kad priešai gali tuo pasinaudoti, mat Pekinas mano, kad Amerika negali užkardyti galimų puolimų.

Admiral Charles Richard fears a major conflict is coming: "This #Ukraine crisis that we're in right now, this is just the warmup. The big one is coming. And it isn't going to be very long before we're going to get tested in ways that we haven't been tested in a long time." pic.twitter.com/RKltkXMDva

REKLAMA