Jautrūs Šimonytės žodžiai Ukrainai minint Maidano 10-metį: be Ukrainos ES šeima nėra pilna

„Prieš 10 metų ukrainiečiai su ES vėliavomis rankose išėjo į gatves ginti savo demokratijos ir orumo. Nei kraujo praliejimas Maidane, nei Rusijos karas nepanaikino jų europinio pasirinkimo. Priešakyje laukia istorinė galimybė – be Ukrainos ES šeima nėra pilna“, – socialiniame tinkle „X“ rašė I. Šimonytė.

10y ago, with EU flags in their hands, Ukrainians took to the streets to defend their democracy & dignity. Neither the bloodshed at the Maidan, nor Russia's war overturned their European choice. Ahead lies a historic opportunity - without 🇺🇦, the EU family is not complete.



📷EPA pic.twitter.com/w7V5B0v6Ju