Japonijos ministras pirmininkas iškėlė reikalavimą Xi Jinpingui: „Primygtinai pareikalavau“

Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida (Fumijas Kišida) ketvirtadienį pareiškė, kad per pirmąjį per metus susitikimą su prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) primygtinai pareikalavo, kad Kinija nedelsiant panaikintų jūros gėrybių importo iš Japonijos draudimą, įvestą po to, kai japonai pradėjo į Ramųjį vandenyną išleisti apdorotą užterštą vandenį iš avarijos ištiktos elektrinės.

„Primygtinai pareikalavau ramaus, moksliniais įrodymais pagrįsto atsako dėl apdoroto vandens išleidimo į vandenyną ir skubaus Japonijos maisto produktų importo apribojimų panaikinimo“, – sakė F. Kishida po susitikimo su Xi Jinpingu Jungtinėse Valstijose.