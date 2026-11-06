Japonijoje – žemės drebėjimas

Negiliai po žemės paviršiumi kilęs žemės drebėjimas užfiksuotas 19.39 val. vietos (12.39 val. Lietuvos) laiku jūroje prie Japonijos Kanto regiono krantų, savo interneto svetainėje pranešė Japonijos meteorologijos agentūra (JMA).
JAV geologijos tarnybos duomenimis, žemės drebėjimo epicentras buvo maždaug už 169 kilometrų į pietryčius nuo Asahio miesto, esančio į rytus nuo Japonijos sostinės Tokijo.
JMA duomenimis, žemės drebėjimo intensyvumas pagal Japonijoje naudojamą skalę nuo 0 iki 7 siekė 3 balus. Tai reiškia, kad „beveik visi patalpose esantys žmonės jaučia drebėjimą“, o „lentynose esantys indai gali barškėti“.
Pranešimų apie padarytą žalą ar nukentėjusius žmones kol kas negauta.
Japonija yra viena seismiškai aktyviausių pasaulio valstybių. Ji išsidėsčiusi virš keturių pagrindinių tektoninių plokščių sandūros, palei vakarinį Ramiojo vandenyno „Ugnies žiedo“ pakraštį.
Šiame maždaug 125 mln. gyventojų turinčiame salyne kasmet paprastai užfiksuojama šimtai požeminių smūgių. Japonijai tenka apie 18 proc. visų pasaulyje įvykstančių žemės drebėjimų.
Didžioji dauguma šių žemės drebėjimų būna silpni, tačiau jų padaroma žala priklauso nuo vietos, kurioje jie įvyksta, ir jų židinio gylio.
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