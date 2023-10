Izraelis sako patvirtinęs informaciją apie 126 „Hamas“ įkaitais paimtus žmones

Pareigūnai iš pradžių skelbė apie 150 Izraelio ir užsienio piliečių, paimtų įkaitais, kai „Hamas“ spalio 7 dieną surengė netikėtą didelio masto išpuolį, per kurį Izraelyje žuvo mažiausiai 1,3 tūkst. žmonių.

Izraelis atsakė bombardavimu, per kurį palestiniečių anklave žuvo daugiau nei 2,3 tūkst. žmonių. Be to, dešimtys tūkstančių karių susibūrė prie Gazos Ruožo sienos, Izraeliui rengiantis sausumos operacijai.

Kariuomenės atstovas Richardas Hechtas taip pat sakė, kad per karines operacijas, pradėtas reaguojant į precedento neturinčius „Hamas“ išpuolius, dabar yra žinoma apie 286 žuvusius Izraelio karius.

REKLAMA

REKLAMA

Izraelio pareigūnai teigia, kad žinomų įkaitų skaičius buvo sumažintas, nes buvo rasti ir identifikuoti kūnai iš „Hamas“ atakų vietų Pietų Izraelyje.

REKLAMA

R. Hechtas per spaudos konferenciją sakė, kad patvirtinta informacija apie 126 įkaitus.

Šeštadienį skelbta apie 120 įkaitų, o pareigūnai perspėjo, kad artimiausiomis dienomis šis skaičius dar greičiausiai keisis.

Kariuomenė taip pat pranešė, kad jų pajėgos per reidus į Gazos Ruožą rado kai kurių įkaitų kūnus, tačiau nepateikė jų skaičiaus.

„Hamas“ teigė, kad per Izraelio smūgius žuvo 22 įkaitai, bet nepateikė įrodymų.

Grupuotė perspėjo, kad nužudys įkaitus, jei Izraelis iš anksto neperspėjęs smogs civiliniams taikiniams.

REKLAMA

REKLAMA

„Hamas“ yra palestiniečių kovotojų grupuotė, valdanti Gazos Ruožą; ji buvo įsitraukusi į keletą karų su Izraeliu nuo Gazos Ruožo perėmimo 2007-aisiais. Grupuotę teroristine yra pripažinęs Izraelis, Jungtinės Valstijos, Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė bei kai kurios kitos valstybės.

„Hamas“ remia Iranas, finansuodamas ginklų įsigijimą, juos pats tiekdamas ir suteikdamas karinius apmokymus. „Hamas“ politinis biuras veikia Katare, čia įsikūrę kai kurie jų lyderiai.

Gazos Ruože gyvena 2,3 mln. žmonių, tačiau teritorijai Izraelis su Egipto pagalba nuo 2007 metų taiko blokadą – apribojo prekių įvežimą į šią teritoriją ir jų išvežimą iš jos vandeniu, jūra ar oru bei pačių palestiniečių galimybes palikti šią teritoriją, išskyrus kelias dešimtis tūkstančių darbininkų.