Izraelis pradės siųsti šaukimus į kariuomenę ultraortodoksams vyrams

Ultraortodoksai vyrai iki šiol buvo atleisti nuo privalomosios karinės tarnybos. Jiems kelis dešimtmečius taikyta išimtis, tačiau jos galiojimas baigėsi, o vyriausybei nepavyko priimti įstatymo, kuris įtvirtintų lengvatą.

Aukščiausiasis teismas neseniai vienbalsiai nusprendė, kad ir ultraortodoksai vyrai privalo atlikti karinę tarnybą.

Kariuomenė planuoja šiais metais trimis etapais į privalomąją karinę tarnybą pašaukti 3 000 ultraortodoksų. Dėl karo su islamistiniu judėjimu „Hamas‘ Gazos Ruože kariuomenė neseniai primygtina įspėjo dėl karių trūkumo.

Be to, daugelis izraeliečių nebuvo patenkinti, kad ultraortodoksai žydai iki šiol netarnavo ir nebuvo siunčiami į pavojingas kovines misijas. Daugelis ultraortodoksų tuo tarpu mano, kad karinė tarnyba kelia grėsmę jų pamaldžiam gyvenimo būdui, nes, be kita ko, moterys ir vyrai kariauja kartu. Tūkstančiai jų dalyvavo demonstracijose prieš šaukimą į kariuomenę.