Izraelis nepriims Macrono, jei Prancūzija neatsisakys Palestinos valstybės pripažinimo

Gideonas Saaras telefonu sakė Prancūzijos aukščiausiajam diplomatui Jeanui Noeliui Barrot, jog prezidento vizitas „nėra galimas, kol Prancūzija tęs savo iniciatyvą ir pastangas, kenkiančias Izraelio interesams“, sakoma Izraelio užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Anot pranešimo, G. Saaras sakė, kad Paryžius turėtų vėliau šį mėnesį „persvarstyti savo iniciatyvą“ pripažinti Palestinos valstybę, nes toks sprendimas pakerta stabilumą regione ir „Izraelio nacionalinius ir saugumo interesus“.
