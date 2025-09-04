Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Izraelis nepriims Macrono, jei Prancūzija neatsisakys Palestinos valstybės pripažinimo

2025-09-04 20:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 20:05

Izraelio užsienio reikalų ministras ketvirtadienį pareiškė, kad jo vyriausybė nesutiks su Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vizitu, kol Paryžius neatsisakys planų pripažinti Palestinos valstybę. 

Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Izraelio užsienio reikalų ministras ketvirtadienį pareiškė, kad jo vyriausybė nesutiks su Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vizitu, kol Paryžius neatsisakys planų pripažinti Palestinos valstybę. 

REKLAMA
0

Gideonas Saaras telefonu sakė Prancūzijos aukščiausiajam diplomatui Jeanui Noeliui Barrot, jog prezidento vizitas „nėra galimas, kol Prancūzija tęs savo iniciatyvą ir pastangas, kenkiančias Izraelio interesams“, sakoma Izraelio užsienio reikalų ministerijos pranešime. 

Anot pranešimo, G. Saaras sakė, kad Paryžius turėtų vėliau šį mėnesį „persvarstyti savo iniciatyvą“ pripažinti Palestinos valstybę, nes toks sprendimas pakerta stabilumą regione ir „Izraelio nacionalinius ir saugumo interesus“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų