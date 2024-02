Izraelis 31 šeimai pranešė apie įkaitais paimtų artimųjų žūtį

„Trisdešimt vienai šeimai pranešėme, kad jų artimųjų, kurie buvo paimti įkaitais, nebėra tarp gyvųjų ir patvirtinome jų žūtį“, – antradienį kalbėdamas per spaudos konferenciją sakė Izraelio gynybos pajėgų (IDF) atstovas Danielis Hagari.

„Likusioms šeimoms suteikėme visą mūsų turimą patikimą informaciją apie jų artimųjų likimą ir būklę. Mes toliau dirbame, kad sukurtume sąlygas namo grąžinti visus įkaitus.“

Spalio 7 d. „Hamas“ ir kitos ekstremistų grupuotės užpuolė pietų Izraelį ir nužudė 1 200 asmenų, o dar maždaug 240 žmonių paėmė įkaitais.

Į baisiausias skerdynes savo istorijoje Izraelis atsakė plataus plasto antskrydžiais ir sausumos operacija Gazos Ruože. Šiuo metu pakrantės teritorijoje vis dar yra laikomi 136 įkaitai. Izraelis pirmiau pranešė manąs, jog maždaug 25 nebėra gyvi.

REKLAMA

REKLAMA

Remdamasis patikimu Izraelio vertinimu, „The New York Times“ antradienį pranešė, kad per spalio 7 d. „Hamas“ išpuolį Izraelyje arba po jo žuvo arba mirė 32 įkaitai.

REKLAMA

Kai kurie iš įkaitų žuvo išpuolio Izraelio teritorijoje metu, o jų palaikai buvo išvežti į Gazos Ruožą. Tuomet jų žūtis nebuvo patvirtinta, todėl jie buvo laikomi pagrobtais.

„The New York Times“ taip pat citavo keturių neįvardytų Izraelio kariškių žodžius, kad šiuo metu vertinami nepatvirtinti dar mažiausiai 20 įkaitų žūties įrodymai.

„The New York Times“ skaičiavimu, tarp žuvusiųjų yra ir du 2014 m. kritę Izraelio kariai, kurių kūnai buvo išvežti į Gazos Ruožą. Dienraštis „Times of Israel“ pranešė, kad tarp žuvusiais pripažintų įkaitų dabar yra 29 per spalio 7 d. išpuolį pagrobti žmonės bei du 2014 m. žuvę Izraelio kariai.

REKLAMA

REKLAMA

Per praėjusių metų lapkričio gale savaitę trukusias paliaubas „Hamas“ paleido 105 įkaitus. „Times of Israel“ nurodo, kad dar keturi įkaitai buvo paleisti iki paliaubų. Be to, vieną įkaitą išvadavo ir dar aštuonių žmonių palaikus rado Izraelio kariai.

Patvirtintais duomenimis, vienas įkaitas žuvo per nepavykusią IDF gelbėjimo operaciją. Dar tris įkaitus per klaidą nušovė Izraelio kariai, kai jie mėgino pasiduoti per Gazos Ruože vykstančią karinę operaciją.