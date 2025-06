Izraelio smūgiai – ne tik dėl branduolinės grėsmės: atskleista ir kita puolimo priežastis

Viena iš priežasčių, kodėl Izraelis puolė Iraną, buvo susirūpinimas dėl branduolinio ginklo kūrimo. Tačiau vis aiškiau matyti, kad buvo ir kita – tai mėginimas sudaryti sąlygas režimo pasikeitimui Teherane, rašoma „Sky News“.

Po pirmųjų netikėtų smūgių B. Netanyahu dar kartą pakartojo savo žinutę: jis teigė, kad iraniečiai turėtų nuversti savo „despotišką režimą“. Jo žodžiais, Izraelio puolimas „atvers jums kelią į laisvę“.

REKLAMA

REKLAMA

Iš vienos pusės, tokie pareiškimai nenustebino – juk Irano valdžia nepripažįsta Izraelio valstybės teisėtumo, ragina ją sunaikinti ir remia grupuotes, kurios vykdė išpuolius prieš Izraelį – tarp jų „Hamas“, Libano „Hezbollah“ ir Jemeno husius. Tačiau šį kartą tai gali būti ne vien retorika.

REKLAMA

Izraelis smogė Iranui (27 nuotr.) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) +23 Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis smogė Iranui (nuotr. SCANPIX) Izraelis atakavo Iraną (nuotr. SCANPIX) Izraelis atakavo Iraną (nuotr. SCANPIX) Izraelis atakavo Iraną (nuotr. SCANPIX) Izraelis atakavo Iraną (nuotr. SCANPIX)

(27 nuotr.) FOTOGALERIJA. Izraelis smogė Iranui

Izraelis bandė susilpninti Islamo revoliucijos gvardijos veiklą

Nors labai sunku tiksliai įvertinti opozicijos mastą Irane, atrodo, kad didelė dalis 90 milijonų gyventojų bent jau yra nusivylę esamu režimu. Gyvenimo lygis smuko, trūksta būtiniausių prekių.

Nors branduolinei programai išleista dešimtys milijardų, elektra tiekiama ribotai, o dujų maisto gamybai stinga.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmenybė skiriama režimui lojaliems asmenims – ypač Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) nariams – tai Irano ginkluotųjų pajėgų padalinys, ištikimas aukščiausiajam vadovui.

IRGC atlieka esminį vaidmenį palaikant Ali Khamenei – 86 metų šalies aukščiausiąjį lyderį. Jie ne tik užtikrina karinę galią, bet ir vykdo vidaus stebėseną, bauginimą bei slaptosios policijos funkcijas, siekdami slopinti bet kokią opoziciją.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kad opozicija apskritai galėtų egzistuoti – juo labiau klestėti – IRGC turėtų būti susilpninta. Ir būtent tai Izraelis ir mėgino padaryti, nutaikydamas smūgius į aukščiausius vadus ir jų bazes.

Reguliarioji armija kol kas liko nepaliesta – galbūt Izraelis viliasi, kad kariuomenės eiliniai taip pat nekenčia IRGC, kaip ir didelė visuomenės dalis.

REKLAMA

B. Netanyahu neatsitiktinai pacitavo šūkį: „Moteris, gyvenimas, laisvė“, kuris tapo 2022 m. protestų Irane simboliu. Šiuos protestus galiausiai žiauriai numalšino IRGC pajėgos.

Disidentai laukia momento, kai Izraelio išpuoliai susilpnins režimą

Nors sunku patikėti, kad artimiausiu metu susiformuos organizuotas viešas opozicijos judėjimas, vis dėlto disidentai akylai stebi situaciją. Jie laukia momento, kai Izraelio išpuoliai galbūt susilpnins režimą tiek, kad atsiras reali galimybė pasikeitimui.

REKLAMA

Jei bus matyti pirmieji režimo skilimo ženklai, tuomet perversmas – arba bent jau bandymas jį inicijuoti – gali tapti realybe.

Tai įmanoma, bet kol kas neaišku. „Jie padarys viską, kad išliktų valdžioje, o ankstesni sukilimai buvo sėkmingai numalšinti“, – sakė vienas Artimųjų Rytų diplomatas.

Ir pridūrė: „Be to, šiuo metu nėra vienijančio lyderio, kuris galėtų perimti valdžią. Net jei režimas būtų nuverstas, tikėtina, kad tai įvyktų ne per liaudies sukilimą, o per karinį perversmą.“

Ir lieka paskutinis, bet itin svarbus klausimas – jei A. Khamenei pajustų, kad jo valdžia slysta iš rankų, ar jis vis dar turėtų valios, laiko ir galios imtis desperatiškų karinių veiksmų?

Artimieji Rytai šiuo metu išlieka vienu rizikingiausių ir labiausiai neprognozuojamų pasaulio regionų.