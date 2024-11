Izraelio premjeras sako pritaręs pranešimų gaviklių sprogdinimo operacijai Libane

Anksčiau „Hezbollah“ dėl sprogimų, kurie sudavė skaudų smūgį Irano remiamai smogikų grupuotei, kaltino savo aršųjį priešą ir žadėjo atkeršyti.

„B. Netanyahu sekmadienį patvirtino, kad jis uždegė žalią šviesą pranešimų gaviklių sprogdinimo operacijai Libane“, – apie išpuolius AFP sakė jo atstovas Omeras Dostri.

Rugsėjo viduryje per dvi dienas iš eilės prekybos centruose, gatvėse ir per laidotuves buvo susprogdinta daugybė „Hezbollah“ ginkluotos grupuotės naudojamų rankinių ryšio prietaisų. Per gaviklių sprogimus visame Libane žuvo beveik 40 žmonių, maždaug 3 000 buvo sužeisti.

Po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ beprecedentės atakos prieš Izraelį, kuri išprovokavo karą Gazos Ruože, „Hezbollah“ pradėjo nedidelio intensyvumo smūgius Izraeliui, norėdama paremti „Hamas“. Smūgiai suintensyvėjo po to, kai rugsėjo pabaigoje Libane įsiplieskė karas, Izraeliui suintensyvinus oro kampaniją prieš „Hezbollah“, o vėliau pasiuntus sausumos pajėgas į pietų Libaną.