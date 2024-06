Izraelio premjeras Netanyahu liepos 24 d. kreipsis į JAV Kongresą

Žinia apie būsimą vizitą pasirodė tuo metu, kai Izraeliui ir „Hamas“ smogikams daromas vis stipresnis spaudimas susitarti dėl nuolatinių paliaubų, o Izraelis taip pat susiduria su vis didesne diplomatine izoliacija dėl Gazos Ruože didėjančio aukų skaičiaus.

JAV prezidentas Joe Bidenas praėjusią savaitę pristatė trijų etapų planą, skirtą padėti nutraukti karą, išlaisvinti visus įkaitus ir atstatyti nuniokotą palestiniečių teritoriją be „Hamas“ valdžioje. Tačiau B. Netanyahu biuras pabrėžė, kad karas, kurį sukėlė spalio 7-osios išpuoliai, tęsis tol, kol bus pasiekti Izraelio tikslai, įskaitant „Hamas“ sunaikinimą.

Keturi aukščiausi abiejų partijų lyderiai JAV Atstovų Rūmuose ir Senate praėjusią savaitę laiške, kuriame išreiškė solidarumą su Izraeliu, paprašė B. Netanyahu dalyvauti bendroje Kongreso sesijoje.

B. Netanyahu vizitas „simbolizuoja tvirtus JAV ir Izraelio santykius ir suteiks... B. Netanyahu galimybę pasidalinti Izraelio vyriausybės vizija, kaip apginti jų demokratiją, kovoti su terorizmu ir regione įtvirtinti teisingą bei ilgalaikę taiką“, pareiškime cituojami Atstovų Rūmų pirmininkas Mike‘as Johnsonas ir aukščiausias Senato respublikonas Mitchas McConnellas.

Vizitas bus surengtas po to, kai demokratų daugumos Senate lyderis Chuckas Schumeris kovo mėnesį paragino Izraelį surengti naujus rinkimus. Tai buvo retas atvejis, kuomet aukšto rango Amerikos pareigūnas pažeria kritikos Izraeliui dėl to, kaip ši šalis vykdo karą Gazos Ruože.

Ketvirtadienio vakarą išplatintame pareiškime Ch. Schumeris nurodė pakvietęs B. Netanyahu nepaisant „aiškių ir didelių nesutarimų... nes Amerikos santykiai su Izraeliu yra geležiniai“.

Karas Gazos Ruože kilo po to, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį. Per smogikų išpuolį žuvo 1 194 žmonės, daugiausia civiliai, rodo oficialiais Izraelio duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai. Be to, „Hamas“ pagrobė apie 250 įkaitų. Reaguodamas į ataką, Izraelis inicijavo atsakomąjį karinį puolimą, per kurį Gazos Ruože, anot šios „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos, iki šiol žuvo mažiausiai 36 654 žmonės, taip pat daugiausia civiliai.