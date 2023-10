Izraelio pajėgoms pavyko išlaisvinti karę, kurią buvo pagrobę „Hamas“

Anot Izraelio kariuomenės, karė išlaisvinta Izraelio sausumos operacijų Gazos Ruože metu.

„Šiąnakt per antžeminę operaciją buvo paleista pulkininkė Ori Magidish, kurią spalio 7 d. pagrobė teroristinė organizacija „Hamas“, – cituojamas kariuomenės pranešimas.

„Kareivė buvo mediciniškai apžiūrėta, jos būklė gera, ji susitiko su savo šeima“, – teigiama jame.

Izraelio kariuomenė taip pat paskelbė karės nuotrauką.

She is home.



PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during IDF ground operations.



Ori is now home with her family. pic.twitter.com/ZiEs3UrWMI