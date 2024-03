Izraelio kariuomenė: nukauti penki spalio 7 d. įvykdytame išpuolyje dalyvavę „Hamas“ smogikai

Be to, dar maždaug 20 smogikų antradienį nukauta per puolimą didžiausio Gazos Ruožo miesto Chan Junio centre, trečiadienį pranešė Izraelio gynybos pajėgos (IDF).

Per sraigtasparnio operaciją kitame miesto rajone nukauta dar keletas asmenų, kuriuos IDF apibūdino kaip „teroristus“.

IDF pranešė, kad Izraelio kariai šioje zonoje rado didelius kiekius ginklų ir šaudmenų.

Atlikti nepriklausomą šių pranešimų patikrinimą kol kas nebuvo galimybių.

Naujausią karą Gazoje sukėlė žiaurios pagrinde civilių izraeliečių skerdynės, kurias surengė Palestinos ekstremistų judėjimas „Hamas“ ir kitos karinės grupuotės iš Gazos.

Spalio 7 d. ryte jų smogikai pralaužė sienos užtvarus ir išžudė maždaug 1 200 žmonių, o dar apie 240 išsivežė į izoliuotą pakrantės ruožą.

Atsakydamas į šį išpuolį, Izraelis pradėjo nepaliaujamą Gazos bombardavimą bei sausumos invaziją.

Naujausiais „Hamas“ kontroliuojamos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per mūšius jau žuvo 30 717 žmonių, dar 72 156 buvo sužeisti.