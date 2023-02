Įtampa didėja: JAV virš Aliaskos numušė naują skrendantį objektą

Teigiama, kad naujas incidentas užfiksuotas praėjus mažiau nei savaitei nuo įvykio, kai JAV naikintuvas numušė, kaip įtariama, Kinijos šnipinėjimo balioną virš Atlanto.

Šįkart neatpažintą objektą JAV naikintuvas F-22 penktadienį numušė virš užšalusių vandenų Aliaskoje, o tai padaryti įsakė pats šalies prezidentas Joe Bidenas.

Tuo metu JAV pareigūnai teigia negalintys iškart patvirtinti, ar numuštas naujas objektas buvo dar vienas Kinijos šnipinėjimo balionas, tačiau aišku viena – jis skrido tokiame aukštyje, kad galėjo kelti grėsmę civiliniams lėktuvams.

Dalis JAV pareigūnų mano, kad tai buvo dar vienas Kinijos šnipinėjimui skirtas balionas, kuris šeštadienį buvo numuštas virš Atlanto.

Gynybos departamento atstovai tvirtino, kad numuštas objektas rėžėsi į užšalusį vandenyną ir pažiro į šipulius, tad kol kas lieka neaišku, ar tai buvo balionas, dronas ar kas nors kita.

Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby sakė, kad penktadienį numuštas objektas buvo gerokai mažesnis už, kaip manoma, Kinijos šnipinėjimo balioną.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Jungtinių Valstijų kariuomenė šeštadienį prie rytinės šalies pakrantės numušė Kinijos balioną, pranešė amerikiečių žiniasklaida, praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas J. Bidenas pažadėjo „pasirūpinti“ įtariamu šnipinėjimo įrenginiu.

Watched a jet shoot down the Chinese spy baloon from my front porch. #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/eCDNwDq3JL