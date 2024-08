Įspėjimas Vakarų lyderiams: Kursko šturmas bus beprasmis, jei jie nepriims svarbiausio sprendimo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad visa Kursko operacija būtų apskritai nereikalinga, jei sąjungininkai panaikintų apribojimus naudoti tolimojo nuotolio raketas, kad būtų galima smogti pagrindiniams Rusijos ugnies pranašumams ten, kur jie yra, toli už fronto linijos.

Kaip rašo „Bloomberg“, didelis dėmesys vertinant V. Zelenskio „Kursko gambitą“ ne veltui kreipiamas į tai, ar šiuo žingsniu pavyks priversti Vladimirą Putiną atitraukti karius nuo fronto linijos Rytų Ukrainoje, Donbase. Jei taip atsitiks, operacija bus karinė sėkmė, sumažinsianti spaudimą fronte, kuris pamažu griuvo.

„Kol kas tai neveikia. Vietoj to Rusija suintensyvino puolimą Donbase, o iš kitų regionų telkia įvairialypę pajėgų grupę, kad sustabdytų ukrainiečių veržimąsi į Kurską. Tačiau dėmesys gali būti šiek tiek nukreiptas ne į tą pusę“, – rašo apžvalgininkas Markas Championas.

Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (8 nuotr.) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) +4 Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariuomenės operacija Kurske

Rizikuoja prarasti pranašumą

Pažymima, kad jei Kursko puolimui pavyks – kaip, matyt, tikisi V. Zelenskis – sutelkti sąjungininkų paramą ir ginklų tiekimą, taip pat įtikinti Vakarų lyderius atšaukti apribojimus naudoti tolimojo nuotolio raketas, juo bus galima pasiekti kur kas daugiau.

„Neutralizavusi pagrindinius Rusijos pranašumus, Ukraina galės sumažinti spaudimą savo gynybai net ir neišvedusi Rusijos karių. Be to, Kyjivas gali gauti nedidelę teritoriją, kurią bus galima iškeisti per būsimas derybas. Šis neabejotinai optimistinis scenarijus suteiks ne tik taktinės karinės naudos, bet ir strateginės, galinčios paveikti karo baigtį apskritai“, – rašoma straipsnyje.

Autoriaus nuomone, jei Kursko operacija nesugebės suaktyvinti Vakarų ar net sušvelninti apribojimų tolimojo nuotolio ginklams, ši potenciali strateginė nauda bus prarasta.

„Tikėtina, kad Ukraina taip pat praras svarbų Donbaso transporto mazgą Pokrovską, o V. Putinas atsidurs pakeliui į likusių Donecko ir Luhansko sričių užkariavimą. Kažkuriuo metu Ukraina turės prašyti taikos tokiomis sąlygomis, kurios, kaip parodė panašus susitarimas 2014 m., tik įsiutins Putiną vėliau grįžti į kovą“, – rašo M. Championas.

Jis pažymi, kad visos suinteresuotos šalys, įskaitant V. Zelenskį, žino, kad ši konfrontacija baigsis prie derybų stalo, ir klausimas, kieno sąlygomis.

„Vakarų lyderiai pagaliau turi nuspręsti, kad Ukrainos pergalė – tai užsitikrinti tvirtas pozicijas derybose, ir parengti finansinę bei karinę strategiją šiam tikslui pasiekti. Jie turi priemonių ir gali pradėti nuo to, kad panaikins apribojimus ilgojo nuotolio raketoms“, – pridūrė analitikas.