Įspėja populiarių kurortų mėgėjus: šiuose paplūdimiuose geriau nesilankyti – jie pavojingi jūsų sveikatai

Į „Ecologists in Action“ sudarytą sąrašą įtrauktas Ibizoje esantis Talamankos paplūdimys, kuris buvo išskirtas dėl katastrofiškos žalos, kurią povandeniniams augalams padarė nelegaliai prie kranto švartuojamos valtys. Dar viena problema, į kurią turėtų atkreipti dėmesį žmonės, vykstantys į šią populiarią paplūdimių vietą, yra valymo įrenginiai, iš kurių į jūrą pumpuojamos sūrios nuotekos.

Jūroje – žmonių išmestos atliekos

Į šiaurę nuo Alikantės esančiam El Ameradoro paplūdimiui, esančiam El Campello mieste, taip pat suteikta viena iš 48 „Ecologists in Action“ juodųjų vėliavų.

Ligas sukelianti fekalinė tarša paplūdimyje pelnė gėdingą ženklą, dėl kurio kalta netoliese esanti prastai prižiūrima siurblinė.

Organizacija atkreipė dėmesį į du neseniai Kosta Blankos paplūdimyje užfiksuotus atvejus, kai į jūrą pateko žmonių atliekos: vienas jų buvo užfiksuotas kovo, o kitas – balandžio mėnesį.

Kliuvo ir Kanarų saloms

Kanarų salos, kur balandžio mėnesį tūkstančiai vietinių gyventojų išėjo į gatves protestuodami prieš masinį turizmą, kad atkreiptų dėmesį į problemas, įskaitant vandenynų taršą, ataskaitoje taip pat buvo įvertintos neigiamai.

„Ecologists in Action“, 300 ekologinių grupių konfederacijos, atstovas sakė: „Viena didžiausių problemų, su kuriomis susiduriame, yra mūsų pakrančių „turistizacija“ ir urbanizacija, ir ši problema ypač aktuali Kanarų saloms“.

Teigdama, kad Kanarų salų politiniai lyderiai teikia pirmenybę verslo interesams „savižudiškose lenktynėse“ ir didžiuojasi rekordiniu turizmu, nors vietos gyventojai kenčia nuo rekordinio skurdo ir nedarbo, organizacija pridūrė: „Kanarų salų ekologinis pėdsakas atitinka 27 kartus didesnės teritorijos ekologinį pėdsaką. Kitaip tariant, mums reikia 27 kartus didesnės teritorijos, kad galėtume patenkinti visus ekonominio modelio ir salyno plėtros poreikius“.

Tenerifėje situacija labai prasta

Grupė su siaubu apibūdino padėtį populiariausioje iš aštuonių salų tarp poilsiautojų: „Tenerifėje kasdien tiesiai į jūrą išleidžiama 57 mln. litrų nuotekų, o tai prilygsta 17 olimpinių plaukimo baseinų užteršto vandens“.

„Problema apima visas aštuonias Kanarų salas. Visame salyne nuotekos išleidžiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus, – teigia aplinkosaugos kampanijos grupė. – Daugiau kaip 90 proc. nuotekų iš miestų, pramonės ir žemės ūkio centrų į jūrą patenka praktiškai be valymo“.

48 labiausiai užteršti Ispanijos paplūdimiai

Štai, kaip išsidėstė labiausiai užteršti Ispanijos paplūdimiai, 2024 m. pažymėti juodąja vėliava:

6 paplūdimiai Katalonijoje;

6 paplūdimiai Valensijos regione;

2 paplūdimiai Mursijos regione;

10 paplūdimių Andalūzijoje;

6 paplūdimiai Galisijoje;

2 paplūdimiai Astūrijoje;

2 paplūdimiai Kantabrijoje;

4 paplūdimiai Baskijoje;

2 paplūdimiai Balearų salose;

2 paplūdimiai Meliljoje;

2 paplūdimiai Seutoje;

4 paplūdimiai Kanarų salose.

Didžiulė problema – nuotekų išsiliejimas ir pakrantėse esantys laivai

Populiarusis Playa Blanca paplūdimys Lansarotėje šiemet taip pat gavo vieną iš grupės juodųjų vėliavų.

Tai įvyko dėl nuotekų išsiliejimo, kurį sukėlė siurblinės gedimas, dėl kurio gegužės mėnesį paplūdimys buvo laikinai uždarytas.

Organizacija „Ecologists in Action“ įspėjo, kad praėjusio mėnesio drama nebuvo pirmoji, ir apibūdino ją kaip „įprastą“, sakydama, kad siurblinės vadovai dėl šios problemos kaltino žmones, kurie, užuot išmetę drėgnas servetėles ir sauskelnes į šiukšliadėžę, nuleidžia jas į tualetą.

Tuo metu Taragonoje, Kosta Dorados pakrantėje, kuriai priklauso tokie kurortai kaip Salou, buvo pastebėta, kad granulės yra pavojingos jūrų ir žmonių gyvybei.

Šiauriau esančioje Kosta Bravos pakrantėje privatūs laivai kaltinami dėl žalos jūrų biologinei įvairovei.

Taigi verčiau atostogoms pliaže rinkitės kur kas labiau prižiūrėtus paplūdimius. Apie švariausius – „mėlynąja vėliava“ pažymėtus Europos paplūdimius galite skaityti čia.