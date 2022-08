Įspėja apie „Instagram“ pokyčius: suskubo pasipiktinti dėl „TikTok“ kopijavimo

„Praėjusią savaitę keletas daugiausiai sekėjų turinčių asmenybių savo paskyrose pasidalino įrašu, kuriame skatinama sugrąžinti senąjį „Instagram“. Juo buvo reiškiamas nepasitenkinimas mažėjančiu „Instagram“ dėmesiu nuotraukoms ir per dideliu susitelkimu į trumpų vaizdo įrašų turinį. Į tai sureagavo net „Instagram“ vadovas, o neilgai trukus buvo paskelbta ir apie pasipiktinimo sulaukusių naujų programėlės funkcijų atsisakymą“, – pasakoja „Telia“ išmaniųjų įrenginių pardavimų vadovas Simonas Tilindis.

Daugiau video, mažiau nuotraukų

Pasak S. Tilindžio, pažvelgus į šiandieninę socialinę erdvę, nesunku pastebėti, kad „TikTok“ išpopuliarinti trumpi vaizdo įrašai sėkmės sulaukė ir kituose socialiniuose tinkluose. „Instagram“ valdanti „Meta“ pirmo metų ketvirčio finansinėje ataskaitoje netgi paskelbė, jog žiūrėdami šio formato „Reels“ klipus vartotojai programėlėje jau praleidžia apie 20 proc. laiko. Tad visiškai nenuostabu, kad gegužės 3 d. „Instagram“ vadovas Adamas Mosseri anonsavo į šias tendencijas orientuotus pokyčius.

„Instagram“ nusprendė programėlėje atsisakyti dabartinės naujienų juostos, ją pakeisdama visą ekraną užimančiais įrašais, kurie perjungiami nedideliais pabraukimais per ekraną – identiškai kaip „TikTok“. Be to, kompanija pasidalino, kad vartotojai naujienų sraute matys mažiau nuotraukų, kurias pakeis nepažįstamų žmonių įkeltų vaizdo įrašų rekomendacijos, neva taip vartotojams suteikiančios galimybę atrasti jiems patinkančių dalykų“, – aiškina pašnekovas.

Šiam atnaujinimui pasiekiant vis daugiau vartotojų, „Instagram“ bendruomenėje pradėjo didėti pasipriešinimas. Įrašas, kaltinantis „Instagram“ bandymu tapti „TikTok“ ir pavadintas „Make Instagram Instagram again“ (liet. Paverskime „Instagram“ vėl „Instagram“) per keletą dienų surinko beveik du milijonus patiktukų, o netrukus po to sukurta peticija, kurioje reikalaujama nuotraukų neignoruojančio algoritmo ir grįžimo prie socialinio tinklo šaknų, jau turi beveik 300 000 parašų.

Įvykių nuošalyje neliko bei šiuo įrašu pasidalino ir įtakingiausios „Instagram“ asmenybės, tokios kaip Kylie Jenner, kurią platformoje seka daugiau, nei 360 milijonų, žmonių. Anot S. Tilindžio, nors iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti kaip šauksmas girioje, iš tiesų tai yra labai rimtas signalas šiam socialiniam tinklui. Belieka prisiminti, kaip 2018 m., po panašiai nevykusio „Snapchat“ atnaujinimo, ta pati Kylie Jenner paskelbė nesinaudojanti programėle ir šios kompanijos vertė per dieną susitraukė 1,3 milijardo JAV dolerių.

Nepopuliarioms naujovėms – stabdžių pedalas

Į vartotojų nepasitenkinimą suskubo sureaguoti ir A. Mosseri. „Instagram“ vadovas teisinosi, jog žmones pasiekė tik bandomoji atnaujintos programėlės versija, kurios laukia dar ilgas tobulinimo procesas. Jis taip pat patikino, jog nuotraukos iš socialinio tinklo niekur nedings, tačiau laikui bėgant vaizdo įrašai vis dėlto užims vis didesnę „Instagram“ dalį.

Kita vertus, po kurio laiko socialinis tinklas nusprendė žengti dar vieną žingsnį ir paskelbė, panaikinsiantis daugiausiai vartotojų kritikos sulaukusias naujoves. Pirmiausia bus atsisakyta naujojo per visą ekraną įrašus atvaizduojančio dizaino. Be to, „Instagram“ pažadėjo pakoreguoti naująjį algoritmą taip, kad naujienų juostoje atsirastų kur kas mažiau vaizdo įrašų iš vartotojo nesekamų paskyrų.

„Instagram“ kažkada gimė kaip alternatyvus socialinis tinklas, kuriame visas dėmesys skiriamas nuotraukoms, o „TikTok“ tą patį įgyvendino su vaizdo įrašais. Viešojoje erdvėje nuvilnijusi pasipiktinimo banga parodė, jog vartotojai kol kas nenori fundamentalių pokyčių ir pageidauja, kad šie socialiniai tinklai ir toliau konkuruotų skirtingu savo turinio formatu“, – daro išvadą „Telia“ išmaniųjų įrenginių pardavimų vadovas.

Labiau persigrupavimas, nei atsitraukimas

Nepaisant greitos „Instagram“ reakcijos į kilusį nepasitenkinimą ir begėdiškai nuo „TikTok“ nukopijuotų programėlės elementų atsisakymo, S. Tilindis įsitikinęs, jog tai labiau kūrybinė pertrauka, nei atsitraukimas nuo vaizdo įrašų. Ekspertas tai motyvuoja tuo, jog vartotojų įsitraukimas į video turinį šioje platformoje pastaruoju metu yra maždaug dvigubai didesnis, lyginant su nuotraukomis, kas didina vartotojo programėlėje praleidžiamą laiką bei „Instagram“ pajamas iš reklamos.

„Naivu tikėti, jog „Instagram“ grįš prie savo šaknų ir vėl susikoncentruos į nuotraukas, kai tam pagrindo nerodo nei statistika, nei turinio tendencijos. Didžiausia problema yra ne tai, kad vartotojai visai nenori vaizdo įrašų žiūrėti šioje platformoje, o tai, jog tas turinys šiuo metu nekokybiškas – dauguma „Reels“ tėra per prievartą brukami daugelio matyti „TikTok“ klipai. Tikėtina, jog „Instagram“ šią problemą spręs ieškodama unikalaus video formato ir bandydama į platformą pritraukti originalaus turinio kūrėjus, o nuotraukos, deja, ir toliau, tik ne taip akivaizdžiai, bus stumiamos į šalį“, – prognozuoja S. Tilindis.

Šaltinis: www.jp.lt