Ispanija iš Libano išskraidins 350 savo piliečių

Be to, yra galimybė, jog penktadienį bus nusiųstas trečias orlaivis, kad būtų išskraidinti ir kitų šalių, kurios prašė to Ispanijos, piliečiai, sakė ministrė. Ispanijos vyriausybė rekomenduoja ispanams išvykti iš Libano. Tačiau apie 670 Libane dislokuotų ispanų karių kol kas liks šalyje.

M. Robles „nepriimtina“ pavadino konflikto „eskalaciją“. „Raginame laikytis ramybės ir tarptautinės teisės, ši situacija nepriimtina“, – sakė ji. Ispanija smerkia Irano ataką prieš Izraelį ir reikalauja paliaubų Gazos Ruože ir Libane.