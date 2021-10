Įsidėmėkite šiuos metus – aiškėja, koks amžius yra geriausias skirtingiems dalykams nuveikti

Pavyzdžiui, paaugliai yra ganėtinai gyvybingi, tačiau vyresnio amžiaus žmonės paprastai yra labiau psichologiškai stabilūs. Tad koks amžiaus tarpsnis kokiems dalykams yra tinkamesnis? Visgi, svarbu pabrėžti, kad tokie vertinimai yra tik labai apytiksliai ir daug kas priklauso nuo žmogaus gebėjimų ir motyvacijos, rašo „Business Insider“.

Lengviausia išmokti antrąją kalbą, kai mums septyneri arba aštuoneri

Kalbininkai ir psichologai vis dar ginčijasi šia tema, tačiau visuotinai pripažįstama, kad daugumai žmonių lengviau išmokti antrąją kalbą, kai jie yra jaunesni, paprastai iki prasidedant brendimui.

Smegenų apdorojimo galia aukščiausią tašką pasiekia, kai mums 18

Vienas iš pagrindinių būdų, kaip pažinimo mokslininkai išbando jūsų smegenų apdorojimo galią, yra vadinamasis skaitmenų simbolių kodavimo testas – jie sulygina skaičių su tam tikru simboliu, tada pateikia skaičių eilutę ir prašo juos paversti teisingais simboliais.

Remiantis 2016 m. paskelbtu tyrimu, atlikti šią užduotį geriausiai sekasi 18-mečiams.

Geriausiai prisiminti naujus vardus gebame 22-ejų

Mes visi buvome patekę į tokią situaciją. Ką tik sutikote naują žmogų, ir jo vardas pro vieną ausį įėjo, pro kitą – išėjo. Pasirodo, mažiausiai tikėtina, kad taip atsitiks, kai jums bus maždaug 22 metai, rodo 2010 m. atliktas tyrimas.

Moterys yra patraukliausios vyrams būdamos maždaug 23. O vyrų patrauklumas su amžiumi tik gerėja

Internetinių pažinčių svetainės „OKCupid“ įkūrėjas parašė knygą „Dataclysm“, kurioje buvo naudojami jo pažinčių svetainės duomenys atsakant į klausimus apie meilę, pasimatymus ir santykius.

Remiantis knygoje pateiktų duomenų analize, vyrams moterys patraukliausios atrodo tada, kai jos įžengia į trečiąją dešimtį. Net ir vyresni vyrai pirmenybę teikė dvidešimtmetėms.

Kita vertus, į trečiąją dešimtį įžengusios moterys buvo linkusios pasirinkti šiek tiek vyresnius vyrus (metais ar dviem nei jos), o į ketvirtąją dešimtį įžengusios moterys – keliais metais už jas jaunesnius.

Pastaba: „OKCupid“ duomenų bankas nėra reprezentatyvus populiacijos pavyzdys.

Pasitenkinimas gyvenimu pirmą kartą pasiekia aukščiausią tašką 23-ejų

Vokietijoje atlikta 23 000 žmonių apklausa parodė, kad 23 metų jaunuoliai buvo ypač patenkinti savo gyvenimu, „atsižvelgiant į viską“.

Daugiausia jėgos turime, kai mums 25 metai

Jūsų raumenys yra stipriausi, kai jums 25 metai, nors per ateinančius 10 ar 15 metų jie išliks beveik tokie pat stiprūs – ir tai yra viena iš savybių, kurias galima pagerinti lengviausiai.

REKLAMA

Geriausias amžius pradėti kurti šeimą – 26 metai

37 procentų statistikos taisyklė sako, kad būdami 26 metų jau būsite sutikę pakankamai žmonių, kad galėtumėte turėti keletą gerų galimybių, nelaukdami tiek laiko, kad jie pradėtų poruotis be jūsų.

Remiantis vienu neseniai atliktu tyrimu, rečiausiai skiriasi tos poros, kurios susituokė nuo 28 iki 32 metų.

Geriausiam maratonininkui yra 28 metai

Remiantis viena 50 metų trukusia maratonų analize, vidutinis amžius nubėgti maratoną per kiek daugiau nei dvi valandas buvo 28 metai.

Kaulų masė didžiausia, kai mums 30

Jūsų kaulai yra stipriausi ir tankiausi, kai esate 30 metų. Vėlgi, galite išlaikyti didelį kalcio ir vitamino D kiekį, kad jūsų kaulai ilgiau išliktų sveiki, tačiau ilgainiui jie pradės silpnėti.

Šachmatininkai pasiekia aukščiausią tašką savo karjeroje maždaug 31-erių

Mokslininkai norėjo sužinoti, ar senstant žmonėms fiziniai ir intelektiniai įgūdžiai veikia skirtingai – todėl jie nusprendė stebėti šachmatininkus. Remdamiesi 96 didžiųjų meistrų rezultatais visos jų karjeros metu, mokslininkai sugebėjo nustatyti, kad vidutiniškai geriausiai šachmatininkams sekasi sulaukus 31 metų.

Geriausiai išmokstame įsiminti naujus veidus būdami maždaug 32 metų

32-ejų metų žmonės geriausiai greitai ir tiksliai atpažino svetimų žmonių veidus, kurie jiems buvo parodyti antrą kartą atliekant laboratorinį testą. Tačiau praėjus devyneriems metams po to, kai geriausiai gebėjote prisiminti vardus, gali tekti paprašyti žmonių vėl prisistatyti.

Nobelio premijos laureatai savo karjeros aukštumą dažniausiai pasiekia būdami keturiasdešimties

Remiantis Nacionalinio ekonomikos tyrimų biuro atliktu tyrimu, vidutinis amžius, kai Nobelio premijos laureatai užbaigia savo tyrinėjimus, yra 40 metų.

Jei nemanote, kad esate pasirengęs laimėti Nobelio premiją, tyrimo autoriai teigia, kad ši koncepcija galioja ir kitiems dideliems pasiekimams – žmonės linkę atlikti savo išskirtiniausią darbą sulaukę vidutinio amžiaus.

REKLAMA

Didžiausią atlyginimą moterys gauna 39-erių, o vyrai – 48 metų

Žinoma, jūsų atlyginimas, tikimasi, ir toliau augs, atsižvelgiant į infliaciją, tačiau ar su amžiumi iš tikrųjų galėsite su juo nusipirkti daugiau?

Remiantis „Payscale“ atlikta analize, moterys uždirba daugiausia būdamos 39 metų – vidutiniškai 60 000 JAV dolerių. Iš dalies taip yra todėl, kad moterų atlyginimai pradeda augti lėčiau nuo 30 metų. Vyrų atlyginimai pasiekia didžiausią tašką, kai jie yra maždaug 48 ar 49 metų, o mediana yra artimesnė 95 000 JAV dolerių.

Geriausiai suprantate kitų žmonių emocijas sulaukus 40–60 metų

Mokslininkai pakvietė apie 10 000 žmonių, parodė jiems nuotraukas, kuriose buvo matomos tik žmogaus akys, ir paprašė jų apibūdinti, kokias emocijas jaučia vaizduojamas asmuo. Jie atrado, kad 40–60 metų žmonės geriausiai sugeba teisingai atpažinti emocijas tik pagal kito žmogaus akis.

Geriausi aritmetikos įgūdžiai – 50-ies

Žinoma, daugybos lentelę išmokote dar pradinėje mokykloje, tačiau pasirodo, kad 50-mečiai geriausiai atsako į aritmetinius klausimus.

Pasitenkinimas gyvenimu vėl pasiekia aukščiausią tašką sulaukus 69-erių

Pamenate tą Vokietijoje atliktą tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, kad 23 metų sulaukę jaunuoliai yra ypač patenkinti savo gyvenimu? Pasitenkinimas gyvenimu vėl pasiekė aukščiausią tašką maždaug 69 metų amžiaus. Dar įdomiau, kad vyresni nei 60 metų žmonės buvo labiau patenkinti gyvenimu nei 55 metų ir vyresni.

Plačiausią žodyną turime 7 gyvenimo dešimtmečio pabaigoje arba 8 pradžioje

Pasirodo, žmonių rezultatai atliekant kelių pasirinkimų žodyno testus didžiausi 7 dešimtmečio pabaigoje ir 8-ojo pradžioje. Ir nereikia visą dieną skaityti žodyno, kad tai įvyktų – nors tai negali pakenkti.

Vyrai ir moterys geriausiai jaučiasi dėl savo kūno sulaukę 70 metų

„Gallup“ apklausoje du trečdaliai vyresnių nei 65 metų amerikiečių teigė, kad jiems visada patinka tai, kaip jie atrodo. Atrodo, kad vyrai geriausiai savo kūne jaučiasi 80-ies – apie 75 proc. sutinka su teiginiu „Jūs visada gerai jaučiatės dėl savo fizinės išvaizdos“. Kiek mažiau nei 70 proc. moterų sutiko su šiuo teiginiu, kai joms buvo apie 74 metai.

REKLAMA

Žmonės tikrai su amžiumi tampa protingesni

Pasirodo, gyvenimas tikrai yra geriausia mokykla. Psichologų komanda paprašė žmonių perskaityti tekstą apie konfliktą, tada uždavė jiems klausimų. Mokslininkai išanalizavo jų atsakymus, išskirdami tokias charakteristikas kaip gebėjimas matyti situaciją kito žmogaus akimis, numatyti pokyčius, apsvarstyti daugybę galimų rezultatų, pripažinti netikrumą ir ieškoti kompromiso.

Jie nustatė, kad vyriausiai jų tirtai grupei – žmonėms, kurių amžius buvo nuo 60 iki 90 metų – beveik visais atvejais sekėsi geriau nei kitoms.

Geriausiai psichologiškai jaučiamės sulaukę 82-ejų

Tyrime, paskelbtame „Proceedings of the National Academy of Science“, mokslininkai paprašė žmonių įsivaizduoti 10 pakopų kopėčias. Aukščiausia pakopa indikavo geriausią gyvenimą, o žemiausia – blogiausią.

Vyriausia jų tirta grupė (nuo 82 iki 85 metų amžiaus) nurodė esantys ant 7 pakopos, ir tai buvo didžiausias vidutinis skaičius.

Žmonės dažniausiai priima didelius gyvenimo sprendimus, kai jų amžiaus skaičius baigiasi devynetu

Jubiliejus tikrai yra kai kas bauginančio. Mokslininkai, ištyrę 29, 39, 49 ar 59 metų žmones, nustatė, kad jie labiau linkę priimti gyvenimą pakeičiančius sprendimus – gerus ar blogus.

Jie nustatė, kad šie žmonės taip pat buvo linkę į romanus ir maratono bėgimą pirmąjį kartą.