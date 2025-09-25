Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Išgelbėti visi 23 vyrai, įstrigę aukso šachtoje Kolumbijoje

2025-09-25 18:02 / šaltinis: BNS
2025-09-25 18:02

Įgriuvusioje aukso kasybos šachtoje Kolumbijoje 48 valandas įstrigę 23 vyrai trečiadienį dienos šviesą išvydo purvini, tačiau beveik visiškai sveiki, o ant žemės paviršiaus juos pasitiko garsios kolegų ir artimųjų ovacijos.

Išgelbėti visi 23 vyrai, įstrigę aukso šachtoje Kolumbijoje

Įgriuvusioje aukso kasybos šachtoje Kolumbijoje 48 valandas įstrigę 23 vyrai trečiadienį dienos šviesą išvydo purvini, tačiau beveik visiškai sveiki, o ant žemės paviršiaus juos pasitiko garsios kolegų ir artimųjų ovacijos.

0

Valstybinės kasybos agentūros paskelbtose nuotraukose matyti, kaip „La Reliquia“ kasykloje vienas po kito iškyla kalnakasiai, padedami gelbėtojų ir griebiantys vandens buteliukus.

„Nagi, nagi, tu tai gali!“ – skandavo susirinkusieji palaikyti ir gavę progą stebėti, kaip vyrai virvėmis iškeliami iš kasyklos ir sutinkami savo artimųjų.

Kalnakasiai buvo įstrigę maždaug 80 metrų po žeme nuo pirmadienio. Požeminiais vamzdynais jiems buvo tiekiamas maistas, vanduo bei deguonis.

Pareigūnai teigė, jog kalnakasiai viso išbandymo metu buvo aprūpinami atsargomis bei galėjo telefonu palaikyti ryšį su gelbėtojais ir artimaisiais, o kasyklos ventiliacijos sistema ir toliau sėkmingai veikė.

Vyrus išgelbėti pavyko po 48 valandų nenutrūkstamų operacijų, socialiniame tinkle „X“ trečiadienį pranešė Kolumbijos nacionalinė kasybos agentūra (ANM).

Naujienų apie kalnakasių likimą visą naktį nekantriai laukė draugai ir artimieji.

Vietovėje darbus vykdo vietinis kooperatyvas, bendradarbiaujantis su Kanados „Aris“ kasybos įmone.

Kolumbijoje kasybos incidentų įvyksta neretai ir kiekvienais metais jie pasiglemžia dešimtis gyvybių, dažniausiai – nelicencijuotose kasyklose. Pernai aukų skaičius, anot ANM, siekė 124.

Sekmadienį nelegalioje aukso kasykloje rasti septyni negyvi kalnakasiai. Kasykla veikė šalies pietvakariuose, kur sukarintos grupuotės užsiima neteisėta aukso kasyba bei kokaino kontrabanda.

Liepą po parą trukusios skubios operacijos dar 18 žmonių buvo išgelbėti iš įgriuvusios aukso kasyklos šiaurės vakaruose.

Gamtinių iškasenų sektorius sudaro apie pusę viso teisėto Kolumbijos eksporto.

