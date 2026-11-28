Šių rinkimų surengimas yra būtinas siekiant demokratinio atsinaujinimo Palestinos teritorijose ir yra „neatsiejamas nuo Dviejų valstybių sprendimo išsaugojimo, kuriam mes ir toliau tvirtai įsipareigojame“, teigiama pareiškime.
Kitos bendrą pareiškimą pasirašiusios valstybės – Belgija, Liuksemburgas, Norvegija ir Lenkija.
Praėjusį mėnesį Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas atidėjo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus iki kitų metų rugsėjo.
Pirmieji nuo 2006 metų įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai, kuriuos surengti aktyviai ragino tarptautinė bendruomenė, turėjo įvykti lapkričio 28 dieną, o prezidento rinkimai buvo numatyti 2027 metų pradžioje.
„Praėjus dvidešimčiai metų nuo paskutinių nacionalinių rinkimų Palestinoje“, palestiniečiams vis dar neleidžiama „demokratiškai išreikšti savo valios balsuojant rinkimuose“, teigė aštuonių valstybių atstovai.
„Laisvų ir skaidrių rinkimų surengimas yra būtinas siekiant išsaugoti demokratinius principus, kurie privalo išlikti Palestinos institucijų pagrindu.“
Ministrai taip pat perspėjo, kad tolesnė jų parama Palestinos savivaldai yra neatsiejama nuo įsipareigojimų vykdyti reformas ir siekti demokratinio atsinaujinimo.
M. Abbaso biuras spalį dėl rinkimų atidėjimo kaltino „Izraelio veiksmų sukeltas kliūtis... Taip pat būtinybę sudaryti tinkamas politines, saugumo ir vietos sąlygas“.
Izraelis, kuriame rinkimai įvyko praėjusio mėnesio pabaigoje, neprisiėmė jokios atsakomybės už rinkimų atidėjimą.
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