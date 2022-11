Irako sostinėje nušautas amerikietis

Nukentėjusysis važiavo automobiliu, „kai nežinomi asmenys pradėjo šaudyti“, teigė šaltinis iš Vidaus reikalų ministerijos su anonimiškumo sąlyga. JAV ambasada Bagdade negalėjo iš karto pateikti komentaro.

Išpuolis buvo įvykdytas Karadoje, gyvybingame komerciniame rajone pačioje Irako sostinės širdyje.

2017 metų pabaigoje paskelbus „Islamo valstybės“ (IS) grupuotės pralaimėjimą, saugumo situacija Irake reikšmingai pagerėjo, nors pavieniai išpuoliai, dažniausiai nukreipti prieš Irako saugumo pajėgas, vis dar tęsiasi.

Tačiau ginkluoti išpuoliai prieš užsienio piliečius pasitaiko retai, nepaisant to, kad daug civilių gyventojų turi ginklus.

Nors per ankstesnes atakas dažnai kėsintasi į JAV bazes ir interesus Irake, mirtini išpuoliai tampa vis retesni.

2021 metų kovo mėnesį nuo širdies smūgio mirė JAV civilis rangovas, kuris slėpėsi nuo raketų atakos Irako bazėje, kurioje buvo įsikūrę su IS kovojančios JAV vadovaujamos koalicijos kariai.

2020 metų kovą, praėjus dviem mėnesiams po Irano generolo Qassemo Soleimani (Kasemo Soleimanio) nužudymo per JAV drono smūgį Bagdade, per panašų išpuolį žuvo du amerikiečių ir vienas britų kareivis – tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis per daugelį metų.