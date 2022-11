Ką svarbu žinoti apie JAV kadencijos vidurio rinkimus?

J. Bideno kova dėl perrinkimo lauktų tik 2024-aisiais, bet šį antradienį rinkėjų sprendimo lauks kandidatai į kitus postus – svarbius ir ne tokius reikšmingus, nuo senatoriaus iki apygardos komisaro ar genties vado.

Demokratų ir respublikonų kandidatams kaunantis paskutinėmis rinkimų kampanijos valandomis, naujienų agentūra AFP trumpai apibūdina rinkimus ir tai, kas juose pastatyta ant kortos.

Kas yra kadencijos vidurio rinkimai?

JAV rinkėjai kas dveji metai sprendžia, kas turės daugumą abejuose JAV Kongreso rūmuose. Nuo to priklausys, ar Kongrese bus priiminėjami nauji prezidento siūlomi įstatymai.

Per šiuos rinkimus bus renkami žmonės į visas 435 vietas Atstovų Rūmuose ir į 35 iš 100 vietų Senate.

36 valstijose bus renkami gubernatoriai, be to, vyks valstijų įstatymų leidžiamųjų institucijų, valstijų sekretorių ir generalinių prokurorų rinkimai.

Valstijų rinkimai paveiks jų politiką įvairiais klausimais, nuo abortų prieinamumo iki balsavimo teisių ir dėl COVID-19 įvedamų suvaržymų.

Lenktynės

Paprastai per kadencijos vidurio rinkimus, rinkėjams vertinant esamo prezidento valdžią, Baltuosius rūmus užimanti partija patiria dviženkliais skaičiais nusakomų nuostolių Atstovų Rūmuose – vidutinis skaičius nuo Antrojo pasaulinio karo yra 26 – be to, praranda maždaug keturias vietas Senate.

Beveik visus 2022 metus tradiciniai požymiai rodė šią įprastą tendenciją. J. Bideno darbui pritaria maždaug 40 proc. amerikiečių, pandemija tęsiasi trečius metus, o infliacija pasiekė 40 metų neregėtas aukštumas.

Vasarą demokratus padrąsino politinio vaizdo pasikeitimas, paskatintas virtinės pasiekimų įstatymų leidybos srityje, respublikonų įvestų nepopuliarių abortų suvaržymų ir mažėjančių dujų kainų.

Tačiau apklausos ir vėl rodo užtikrintą pergalę respublikonams.

Neutralūs analitikai prognozuoja, kad Atstovų Rūmuose respublikonai gaus 15–25 vietomis daugiau, ir to pakaktų užtikrintai daugumai susigrąžinti.

Kaip pasiskirstys jėgos Senate, neaišku. Analitikai mano, kad respublikonai šiek tiek pagerins savo pozicijas arba kad išliks dabartinis jėgų pasiskirstymas po 50 vietų. Antruoju atveju demokratai galėtų išsaugoti Senato kontrolę su lemiamu viceprezidentės Kamalos Harris (Kamalos Haris) balsu.

Abortai ir kiti kampanijos klausimai

Abi partijos pripažįsta, kad reprodukcinių teisių klausimas kaip niekas kitas pagyvino demokratų kovą, Aukščiausiajam Teismui birželio mėnesį atšaukus federaliniu lygiu garantuojamą teisę į abortą.

Kai kurie respublikonai prabilo apie planus svarstyti abortų po 15 nėštumo savaitės draudimą visos šalies mastu, jei partija atgautų Kongreso kontrolę.

Apie tai kalbama nepaisant sociologinių tyrimų agentūros „Gallup“ ilgalaikės apklausos rezultatų, kad, 85 proc. amerikiečių nuomone, abortai turėtų būti legalūs bet kokiomis ar tam tikromis aplinkybėmis.

Tačiau po vasaros šio klausimo svarba sumažėjo, ir dabar jis rinkėjų prioritetinių klausimų sąraše yra žemiau infliacijos, nusikalstamumo ir imigracijos.

Be to, ekonominiai klausimai rinkėjams dabar yra svarbesni už susirūpinimą balsavimo teisėmis ir demokratija, rodo visos naujausios apklausos.

Respublikonai didžiausią dėmesį skiria tam, kad rinkimams svarbiose valstijose pavaizduotų demokratus kaip nuolaidžius nusikalstamumui, ir primena rinkėjams apie rekordinę imigraciją ir net kritus dujų kainoms nemažėjančią didelę infliaciją.

Demokratai viliasi, kad jiems padės Baltųjų rūmų pagaliau prastumti įstatymai dėl vidaus gamybos skatinimo, kovos su klimato kaita ir receptinių vaistų kainų mažinimo.

Trumpo veiksnys

Kaip ir J. Bidenas, ankstesnis prezidentas Donaldas Trumpas rinkimuose tiesiogiai nedalyvauja, bet ir toliau kelia rūpesčių respublikonams – ir savo teisinėmis bėdomis, ir pritarimo pareiškimais.

Paskutiniais rinkimų kampanijos mėnesiais daug dėmesio sulaukė slapti vyriausybės dokumentai, per FTB kratą surasti jo rezidencijoje Floridoje „Mar-a-Lago“.

Civilinis tyrimas dėl jo šeimos finansų, kriminalinis tyrimas dėl jo bandymų panaikinti rinkimų, kuriuos jis pralaimėjo, rezultatą ir virtinė įtarimų nederamu elgesiu, iškilusių per 2021 metų riaušių Kapitolijuje tyrimą galėtų atgrasyti nuosaikius respublikonus nuo balsavimo.

Pats D. Trumpas užėmė pozicijas pačiame rinkimų kovos priešakyje – pareiškė savo paramą daugiau kaip 200 kandidatų, daugiausia sąmokslo teorijų apie rinkimus šalininkams ir kraštutiniams dešiniesiems „svyruojančiose“ valstijose.

Įtakingi respublikonai privačių pokalbių metu skundėsi kai kurių D. Trumpo remiamų kandidatų į Senatą kompetencija, bet visi šie kandidatai toliau dalyvauja rinkimų kovoje.