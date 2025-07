Internete plinta Trumpo ir žmonos momentas: sukėlė audringą minios reakciją

Kaip rašo „Hindustan Times“, žmonės pastebėjo, kad pora elgėsi kaip jaunavedžiai, demonstravo romantiškus jausmus.

Anot kūno kalbos ekspertų, tai iš esmės rodo tam tikrą pokytį jų santykiuose viešumoje.

Kaip sako ekspertė Judi James, panašu, kad šventės metu D. Trumpas priglaudė žmoną norėdamas sujaudinti minią. Dar didesnį minios šurmulį sukėlė pirmosios ponios šypsena. Anot jos, galima tikėtis ir daugiau panašių momentų ateityje.

J. James nuomone, D. Trumpas su žmona tikriausiai bandė mėgdžioti karališkąją porą ir pateikė savo teatrališko vestuvinio bučinio interpretaciją.

„Tai atrodo kaip kūno kalbos vyšnaitė ant torto D. Trumpui, jam pavyko sukelti audringą palaikymo reakciją. Jis staiga atrodė saldžiai susižavėjęs savo žmona“, – sako ekspertė.

Did you see the kiss?



President Trump and First Lady Melania shared a tender moment during the spectacular fireworks show this Independence Day.



God bless America. We hope you have a wonderful July 4th weekend celebrating America's freedom and independence. pic.twitter.com/YopBG7Newg