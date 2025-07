JAV švenčiant Nepriklausomybės dieną, Donaldas Trumpas pasirašys mokesčių ir išlaidų įstatymą

D. Trumpas spaudė respublikonų įstatymų leidėjus, kad jo „dideliu gražiu įstatymu“ pramintas teisės aktas būtų priimtas Kongrese dar iki JAV Nepriklausomybės dienos.

JAV Kongresas D. Trumpo mokesčių ir išlaidų įstatymą minimalia balsų persvara po įnirtingų ginčų priėmė ketvirtadienį, likus vienai dienai iki liepos 4-osios.

Dabar D. Trumpas savo pergalę dėl įstatymo projekto, kuriuo įtvirtinama jo radikali antrosios kadencijos darbotvarkė, švęs iškilmingame renginyje Baltuosiuose rūmuose, skirtame 249-osioms nepriklausomybės nuo Britanijos metinėms paminėti.

D. Trumpas paskelbė, kad pasirašymo ceremonija vyks Baltuosiuose rūmuose penktadienį 16 val. vietos (šeštadienį 2 val. Lietuvos) laiku. Anot jo, renginyje dalyvaus ir pilotai, prieš dvi savaites surengę JAV smūgius Iranui.

„Šiandien turime karščiausią šalį pasaulyje“, – ketvirtadienį Ajovoje vykusiame mitinge šalininkams sakė prezidentas.

Baltųjų rūmų šeimininkas taip pat gyrėsi pasiekęs „fenomenalią pergalę“.

„Atėjo Amerikos amžius. Tai aukso amžius“, – pareiškė jis.

„Kaip prezidentas visada tikėjosi“

D. Trumpas netgi sakė svarstantis surengti JAV mišrių kovų menų lygos UFC varžybas Baltųjų rūmų teritorijoje, kurias liepos 4-ąją stebėtų apie 20 tūkst. žiūrovų.

„Turime ten daug vietos“, – teigė D. Trumpas, kuris yra didelis UFC entuziastas.

Respublikonas pridūrė, kad Nacionalinėje alėjoje Vašingtone vyks kulminacinė šventė ir atskiros sporto varžybos, kuriose dalyvaus vidurinių mokyklų sportininkai iš visos šalies.

Penktadienį prasidės visus metus truksiančios iškilmės, skirtos paminėti artėjančiam JAV 250-ajam gimtadieniui paminėti.

Priimtas teisės aktas yra naujausias iš eilės didelių D. Trumpo laimėjimų, įskaitant praėjusią savaitę priimtą Aukščiausiojo Teismo sprendimą, kuris neleido pavieniams federaliniams teisėjams blokuoti jo vykdomos politikos, ir JAV oro smūgius, kurie baigėsi paliaubomis tarp Izraelio ir Irano.

Šis įstatymų paketas atitinka daugelį D. Trumpo rinkimų kampanijos pažadų: didinamos karinės išlaidos, finansuojamas masinis migrantų deportavimas ir įtvirtinamas pirmojoje kadencijoje pradėtas mokesčių mažinimas už 4,5 trln. dolerių (3,29 trln. eurų).

Tačiau manoma, kad per dešimtmetį dėl jo sparčiai augantis šalies deficitas padidės daugiau nei 3 trln. dolerių (2,56 trln. eurų), be to, bus sumažinta federalinė paramos maistu programa, o mažas pajamas gaunantiems amerikiečiams skirta sveikatos draudimo sistema „Medicaid“ bus apkarpyta labiausiai nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio, kai ji buvo pradėta įgyvendinti.

Ketvirtadienį Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit) teigė, kad pasirašymo ceremonija įvyks „liepos 4-ąją, kaip prezidentas visada sakė ir tikėjosi“.

JAV pirmoji ponia Melania Trump (Melanija Tramp) taip pat turėtų dalyvauti Nepriklausomybės dienos iškilmėse Baltuosiuose rūmuose.

Ketvirtadienį M. Trump žurnalistams pareiškė, kad bombonešis B-2, birželio 22-ąją bombardavęs Irano branduolinius objektus, kartu su naikintuvais surengs skrydį renginyje.

D. Trumpas sakė mitingo Ajovoje dalyviams, kad pilotai ir kiti su šia misija susiję asmenys taip pat pakviesti į ceremoniją.

„Rytoj jie bus Vašingtone, Baltuosiuose rūmuose, mes švęsime“, – pareiškė jis.