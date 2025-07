Po didžiausio Rusijos išpuolio perspėjimas Trumpui: Putinas tyčiojasi iš jūsų ir Amerikos

„Per masinį smūgį Kijevui buvo apgadintas Lenkijos konsulatas“, – pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras R. Sikorskis.

Jis, kaip ir respublikonas Donas Baconas, pareiškė, kad V. Putinas tyčiojasi iš D. Trumpo, ir paragino jį atnaujinti priešlėktuvinės ginkluotės tiekimą Ukrainai bei įvesti griežtas sankcijas.

„Pone Prezidente, jūsų politika Rusijos atžvilgiu neveikia. Kol mes deramės, Putinas bombarduoja Ukrainos miestus. Štai šiandienos Kyjivas. Laikas keisti strategiją. Mes ir mūsų sąjungininkai turime apginkluoti Ukrainą iki dantų ir mums reikia griežčiausių sankcijų. Putinas tyčiojasi iš jūsų ir Amerikos“, – pareiškė JAV senatorius D. Baconas.

Mr President, your policy towards Russia is not working. While we negotiate, Putin bombs Ukrainian cities. Here is Kyiv today. It is time to change strategy. We and our allies must arm Ukraine to the teeth & we need the toughest sanctions. Putin is mocking you and America. pic.twitter.com/Jc7ShlrWIN