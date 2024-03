Indoneziją supurtė smarkus žemės drebėjimas

Apie sužeistuosius ar žalą kol kas nepanešama. Nebuvo paskelbtas ir cunamio pavojus.

Daugiau kaip 17 000 salų valstybė Indonezija yra vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede, kur susiduria kelios tektoninės plokštės. Todėl čia dažnai vyksta žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai.

2018 m. per 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimą ir po to kilusį cunamį Palu Sulavesio saloje žuvo daugiau kaip 2 200 žmonių. 2004 m. gale 9,1 balo požeminiai smūgiai Indonezijos Ačeho provincijoje sukėlė pražūtingą cunamį. Tada vien tik Indonezijoje žuvo per 170 000 žmonių.