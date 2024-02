Lietuvių pamiltoje saloje išgyveno pragarą: to išvysti nelinkėtų niekam

Kai kuriems žmonėms galvojant apie Balį, kyla mintys apie tobulai grius paplūdimius, atogrąžų augalus ir poilsį.

Tačiau viena moteris iš Jungtinės Karalystės poilsiautojams norėjo pasakyti vieną priežastį, dėl kurios ji vengtų šios Indonezijos salos žiemos metu, ir sako, kad tai yra „blogiausia“, ką ji kada nors yra mačiusi.

Turistų mėgiamoje saloje – daugybė vorų

„TikTok“ turinio kūrėja Grace, pasivadinusi @graces__adventures, teigė, kad gamtos reiškinys, kai saloje išsirikiuoja tūkstančiai vorų, yra „košmaras“. Vaizdo įraše ji parodė nuo elektros laidų, medžių ir net namų besidriekiančius milžiniškus voratinklius ir juose įsitaisiusius vorus.

Vaizdo įrašo prieraše Grace teigė, kad tai buvo „pragaras žemėje“. Kalbėdama į kamerą ji pridūrė: „Tai baisiausia, ką pamatysite Balyje! Jei ieškojote priežasties, kodėl nevykti į Balį, tai štai ji. Tai blogiausia, ką esu mačiusi per visą savo gyvenimą.“

Tačiau Grace nemano, kad turistai turėtų vengti salos vien dėl to, kad gali pamatyti daugybę didžiulių vorų. Ji pažymėjo: „Iš tikrųjų neleiskite, kad tai jus atbaidytų. Manau, kad tai yra tam tikras gamtos reiškinys ir nėra labai dažnas – ir tai nebuvo populiari vieta.“

Atrodo, kad vorai kabojo ore, pakibę ant savo susiregztų tinklų, o daugeliui šiurpą kelia vien mintis apie tai. Be to, kai kurie vorai buvo absoliučiai didžiuliai – išskėtę kojas atrodė dideli kaip ranka, rašo dailystar.co.uk.

Nuramino, kad vorai nenuodingi

Kitame vaizdo įraše Grace pateikė dar vieną paaiškinimą dėl voragyvių. Ji pažymėjo: „Jei jums nepasisekė ir pamatėte mano paplitusį vaizdo įrašą su vorais, atsiprašau, pirmiausia... Atsiprašau už košmarus, aš irgi juos sapnuosiu!

Jei tai matėte, tiesiog noriu pasidalyti papildoma informacija, nes tikrai nenoriu nieko atbaidyti nuo apsilankymo Balyje.“

Ji pridūrė: „Iš tiesų, tai pati gražiausia vieta. Aš čia buvau 11 dienų, man patiko kiekviena diena. Tas voratinklių lizdas, kad ir kas tai buvo, esu įsitikinusi, kad tai natūralus gamtos reiškinys. Tikėtina, kad tikrai nesusidursite su tuo.

Tai buvo mažame miestelyje, važiuojant iš Ubudo į Baturo kalną. Važiuojant apie pusantros valandos, aš jį pastebėjau pro automobilio langą ir paprašiau gido apsisukti, nes tiesiog negalėjau patikėti tuo, ką pamačiau.“

Grace pažymėjo, kad, išskyrus šią nemalonią patirtį, per kelionę ji matė tik tris ar keturis vorus. Be to, ji sakė, kad nė vienas saloje esantis voras nėra nuodingas. Ji pasakojo:

„Tai buvo labai svarbus dalykas: Esu didžiausia arachnofobė, nekenčiu vorų – tai didžiausia mano baimė, todėl nebūčiau čia, jei jų būtų visur. Neleiskite, kad tai jus atbaidytų!“