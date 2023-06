Rusai šiurpina Balį: mylisi šventose vietose ir vairuoja girti

Balio salos valdžia dėl tokio jų elgesio netgi svarstė rusams uždrausti atvykti į salą. Tačiau rusai netiesiogiai okupavo ne tik Balį. Demografai skaičiuoja, kad iš Rusijos galėjo pasprukti milijonas jos gyventojų ir tai yra didžiausia rusų emigracijos banga po sovietų

11 kartų už Lietuvą mažesnėje egzotiškoje Indonezijos saloje Balyje rusų netrūksta. Vien pernai į ją atvyko 60 tūkstančių Rusijos gyventojų, o šiemet jų gali būti dar daugiau. Mėnesį Balyje gyvenęs komunikacijos specialistas Erikas sako, kad nuo Putino pabėgusių rusų sutiksi praktiškai visur.

„Eisi į sporto salę, ten garantuotai sutiksi rusų. Jeigu eisi prie jūros, ten irgi garantuotai. Jeigu eisi į vieną iš tų labiau turistinių klubų ar barų, irgi garantuotai sutiksi“, – sako komunikacijos specialistas Erikas Murinas.

O Balyje gyvenantys rusai elgiasi taip, kaip įpratę savo tėvynėje – Rusijoje. Net užsienio spaudoje sklando legendos apie rusų elgesį, nepagarbą vietiniams žmonėms ir jų kultūrai.

Tiesa, rusai su motoroleriais važinėja kaip pamišę, prisigėrę ir dar drasko pareigūnams akis.

„Mačiau, kur ir vairuoja girti, kur tikrai jau labai labai girti“, – teigia E. Murinas.

Maža to, baruose ir prie jūros, anot Eriko, rusai leidžia ir savo taip mėgstamą rusišką popsą, o į aptarnaujantį vietinį personalą rusai žiūri arogantiškai ir reikalauja jiems patarnauti kaip aukščiausio lygio žvaigždėms.

„Būna ir tuose pačiuose baruos bušavoja dėl to aptarnavimo. Ir pats ne kartą matęs, kai jie jaučiasi, kad uždirba daugiau pinigų nei vietiniai. Dažniausiai, jeigu kažkas elgiasi kaip žvėris, tikriausiai tai bus rusas. Taip jau yra. Bet blogiau, kai jie į tas grupes didesnes susiburia, tada jie kažkaip labiau sužvėrėja“, – pasakoja E. Murinas.

Neapsikentusi tokio rusų elgesio Balio valdžia netgi svarstė nebeįsileisti į salą nei rusų, nei ukrainiečių. O rusai, pasak Eriko, kūrybiški. Nors ir draudžiama, jie fotografuojasi nuogi ar užsiima seksu Balyje tokiose vietose, kurios vietinių gyventojų yra laikomos šventomis. Tiesa, net trečdalis iš Balio deportuotų žmonių buvo rusai.

„Kiekvieną kartą, kai toks skandalas nutinka, beveik visada būna rusas. Ten vieną kitą kartą būna australai“, – tvirtina komunikacijos specialistas.

O ir pažinčių programėlėje „Tinder“ pilna iškilių kūno formų rusaičių, jos ieško turtingų vyrų ir demonstruoja ne tik ančiuko lūpas, bet ir kitas plastinių operacijų padailintas grožybes.

„30-40 procentų atrodo, kad užsiima virtualia ar dar kokia nors neįprasta veikla, kur reikia be drabužių būti“, – sako E. Murinas.

„Buvo labai labai daug rusų, daugiau jaunimas, tokie nauji Maskvos pinigėliai, man atrodo, ir irgi tenai visi labai daug rusiškai šnekėjosi“, – įspūdžius pasakoja vaizdo tinklaraštininkas Paulius Mikolaitis.

Daug rusų viename vakarėlyje Balyje sutiko ir neseniai iš salos grįžęs vaizdo tinklaraštininkas Paul de Miko. Su rusais jam teko susidurti ir pliaže.

„Senyvo amžiaus moteriškė priėjo prie mūsų ir iškart rusiškai pradėjo klausti, o tai kur čia persirengimo kabinos maždaug ir kažkaip iškart įsijungė savisaugos mechanizmas ir iškart sakau: oi, ne, ne, nesuprantu rusiškai“, – sako P. Mikolaitis.

Panašu, kad rusei tinklaraštininko atsakas nepatiko.

„Skundėsi tam vyriškiui, kad jų prezidentas beprotis, kiti to nesupranta, nežino, ką jiems daryti, jie tai čia išvis ne prie ko“, – pasakoja tinklaraštininkas.

Tačiau rusai užplūdo ne tik Balį. Vien tik pernai 600 tūkstančių rusų išvyko iš Rusijos, ttačiau kai kurios valstybės neskelbia kiek turi tokių atvykėlių, tad, anot demografų, tikėtina, kad iš Rusijos emigravo milijonas gyventojų. Dauguma – jaunesni, didžiųjų miestų gyventojai. Pasak Vilniaus universiteto profesorės, tai didžiausia rusų migracijos banga po Sovietų Sąjungos griuvimo.

„Kazachstanas pirmauja šitoj vietoj, Kazachstanas, toliau Armėnija, Sakartvelas, Turkija, be abejo, ir Izraelis, ir Europos Sąjunga“, – tvirtina Vilniaus universiteto profesorė Dovilė Jakniūnaitė.

Į Armėniją, pagal plotą dukart mažesnę valstybę nei Lietuva, pernai suplūdo net 110 tūkstančių rusų. O štai, pavyzdžiui, į Kazachstaną 2022-aisiais atvažiavo 146 tūkstančiai Rusijos gyventojų. Jiems Kazachstanas šiemet įvedė apribojimų.

„Kiek galima gyventi be leidimo gyventi, be to nuolatinio teisės leidimo. Tai ten gerokai apmažinta, reikia išvažiuoti ir neatvažiuoti ilgesnį laiką, tai akivaizdu, kad yra suvokiama. Šiokie tokie apribojimai dėl turto įvedami vėl gi dėl, to, kad nežmoniškai sukyla nuomos kainos, nekilnojamo turto kainos“, – sako D. Jakniūnaitė.

Pasak, profesorės, ateity iššūkių dėl pastovios rusų migracijos į kitas šalis gali tik didėti, ypač dėl politinių įsitikinimų. Šalyse tai keltų didesnes socialines įtampas.

Daugiau detalių ieškokite TV3 žinių reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.