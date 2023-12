Vorų namuose neliks nė kvapo: štai, ką reikia daryti

Dažniausiai vorai patalpose apsigyvena atvėsus orams, kai dienos tampa trumpesnės ir tamsesnės, tačiau gali apsigyventi namuose bet kada, nepriklausomai nuo metų laiko.

Laimei, yra daugybė natūralių vorus atbaidančių priemonių, kurios padės atbaidyti voragyvius ir padarys jiems jokios žalos, tad nauda dviguba, rašo countryliving.com.

Vorų namuose neliks

Viena iš puikių priemonių atbaidyti vorams – pipirmėčių aliejus. Daugybė stiprių kvapų yra vorus atbaidančios priemonės ir daugelis jų net naudojami kaip namų kvapai. Ypač populiari priemonė ne tik pipirmėčių, bet ir arbatmedžių, levandų ir rožių aliejus.

Į purkštuvėlį su vandeniu įlašinkite 15-20 lašų aliejaus ir purkškite juo namus, tačiau reguliariai įlašinkite kiek daugiau aliejaus, kad priemonė būtų tikrai veiksminga.

Vorai taip pat nemėgsta cinamono kvapo. Šis prieskonis prieinamas įvairiomis formomis – lazdelėmis, naudojamomis maisto ruošimui, kvapiaisiais aliejais ir kvapiosiomis žvakėmis. Nesvarbu, kurią priemonę pasirinksite, svarbiausia, kad kvapas būtų pakankamai intensyvus, kad atbaidytų vorus.

Dar viena puiki priemonė – actas. Nors jis nėra toks kvapnus kaip anksčiau minėtos priemonės, jis taip pat gali padėti atsikratyti vorų. Pripildykite purkštuvėlį vandeniu ir actu lygiomis dalimis ir išpurkškite kampus, plyšius – visas vietas, kur dažniausiai gyvena vorai. Tačiau būkite atsargūs ir nepurkškite šiuo mišiniu lakuotų paviršių, nes jie gali būti pažeisti.

Jei norisi malonesnio kvapo, ši priemonė jums patiks – vorai nekenčia visų citrusinių vaisių kvapų, todėl galite įtrinti apelsino ar citrinos žievelėmis grindjuostes, palanges, knygų lentynas, kitus paviršius. Naudokite citrinų kvapo valiklius, o namuose deginkite citrinžolės kvapo žvakes – vorų neliks nė kvapo.

Be to, retas žino, kad kaštonai atbaido vorus. Nors nėra moksliškai įrodyta, kad ant palangių ar kampuose padėti kaštonai veikia, tačiau jie tikrai nepakenks. Be to, šį būdą išbandę žmonės teigia, kad jis veikia.

Tačiau įspėjimas jums – kaštonai gali būti nuodingi, todėl, jei turite naminių gyvūnų, prieš išdėliodami kaštonus namuose pasitarkite su veterinaru, ar tai nepakenks jūsų augintiniui.