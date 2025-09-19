Incidentas Londono parke: vyras mirė, moteris sužeista

Įvykio vietoje dirbo ekspertai. Policija saugojo keletą vietų parke ir aplink jį.
„Tyrimas tik prasidėjo, bet manome, kad vyras ir moteris buvo pažįstami, – sakė detektyvas inspektorius Oliveris Richteris. – Šiuo metu mes tai vertiname kaip izoliuotą incidentą ir nematome didesnio pavojaus visuomenei. Nusikaltimo vieta ir toliau tiriama, joje budi sustiprintos policijos pajėgos.“
Detektyvas pridūrė, kad pareigūnai vis dar dirba siekdami nustatyti, kas įvyko, ir atsisakė komentuoti incidento aplinkybes.
Hackney taryba socialiniuose tinkluose pareiškė, kad „remia policiją atliekant tyrimą“, ir pridūrė, kad parkas ketvirtadienio rytą liks uždarytas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!