Incidentas Estijoje: robotas kurjeris sukėlė avariją ir paspruko iš įvykio vietos

Incidentas įvyko pirmadienį apie 18 val. vietos (ir Lietuvos) laiku pėsčiųjų perėjoje miesto centre, pranešė savivaldybės transporto įmonė „Tallinna Linnatranspordi“ (TLT).
Bendrovės „Bolt“ pristatymo robotas įvažiavo į perėją degant raudonam šviesoforo signalui. Tai patvirtino ir autobuso vairuotojas, ir kiti eismo dalyviai, nurodė TLT.
Nukentėjo 9 žmonės
Autobuso vairuotojas bandė išvengti avarijos ir staigiai nuspaudė stabdžius, todėl keli stovintys autobuso keleiviai pargriuvo. TLT teigimu, nukentėjo iki devynių žmonių.
Autobuso vaizdo registratoriaus įraše matyti, kaip transporto priemonė ir robotas susiduria, o robotas nustumiamas keliu.
Autonominių pristatymo transporto priemonių bendrovė „Starship Technologies“ sakė pradėjusi vidinį tyrimą dėl šio incidento.
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