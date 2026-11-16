Į pirmąjį parlamento posėdį rinksis rinkimus Serbijoje laimėjęs studentų judėjimas

Studentų sąrašas spalio 25 d. pirmalaikiuose parlamento rinkimuose įveikė buvusio autoritarinio Serbijos vadovo Aleksandaro Vučičiaus dešiniąją Serbijos pažangos partiją. Rinkimai surengti po dvejus metus Balkanų šalyje trukusių protestų prieš korupciją. Antradienį įvyksiantis pirmasis naujos sudėties parlamento posėdis taps pirmuoju žingsniu formuojant būsimą vyriausybę.
Apžvalgininkai: laukia sudėtingas darbas
Studentai pažadėjo atkurti demokratiją ir teisinės valstybės principus, taip pat išgyvendinti giliai įsišaknijusią korupciją, protegavimą ir ryšius su organizuotu nusikalstamumu, kurie, jų teigimu, klestėjo valdant A. Vučičiui. Apžvalgininkų nuomone, jų laukia sudėtingas darbas, kuriame beveik nebus vietos klaidoms.
„Tiesą sakant, visai jiems nepavydžiu“, – sakė Žarkas Koračas, ėjęs vicepremjero pareigas pirmojoje demokratiškai išrinktoje Serbijos vyriausybėje po to, kai 2000 m. buvo nuverstas buvęs autoritarinis šalies vadovas Slobodanas Miloševičius.
Pasak jo, naujoji valdžia „susidurs su milžiniškomis problemomis“.
„Tikiuosi, kad jiems pavyks, nes jei nepavyks, blogai bus mums visiems“, – naujienų agentūrai AP sakė jis.
Vučičius dalyvaus pirmajame parlamento posėdyje
Studentų sąrašas 250 vietų parlamente turės 140 atstovų. Dauguma jų yra profesoriai, mokytojai ir įvairių sričių specialistai, sukaupę solidžią profesinę patirtį, tačiau turintys mažai politinės patirties arba jos visai neturintys.
„Ir parlamente, ir vyriausybėje jiems teks viską pradėti nuo nulio“, – pabrėžė Ž. Koračas.
Jo nuomone, patirties stoka gali būti ir „privalumas, ir trūkumas“ reformuojant itin politizuotą valstybės administraciją, saugumo sistemą ir valstybės įmones.
Pasak jo, naujoji valdžia turės „imtis kiekvienos institucijos iš eilės ir įgyvendinti pokyčius“.
Antradienio posėdyje parlamentarai pirmiausia rinks parlamento pirmininką, jo pavaduotojus ir sudarys įvairius parlamento organus. Po to per 90 dienų parlamentas turės patvirtinti naują vyriausybę.
A. Vučičius bus vienas iš 103 opozicijai priklausančių jo vadovaujamos Serbijos pažangos partijos (SNS) parlamentarų. Jie visi turi daug politinės patirties ir yra užsigrūdinę parlamentinėse kovose bei žodiniuose ginčuose. SNS garsėja šiurkščia retorika ir politinių oponentų įžeidinėjimais. A. Vučičius visgi pažadėjo, kad jo partijos parlamentarai elgsis „padoriai ir civilizuotai“.
Studentų atstovai susitiko su užsienio pareigūnais
Nors studentų atstovai aiškiai pabrėžia daugiausia dėmesio skirsiantys vidaus reikalams, jie jau užmezgė pirmuosius tarptautinius ryšius.
Studentų sąrašo delegacija anksčiau šį mėnesį susitiko su Europos Sąjungos (ES) pareigūnais, o praėjusią savaitę – su JAV valstybės sekretoriaus padėjėju Europos ir Eurazijos reikalams Brendanu Hanrahanu bei Rusijos ambasadoriumi Serbijoje Aleksandru Bocanu-Charčenka.
Nemanoma, kad būsimoji Serbijos vyriausybė iš karto imsis svarbiausių užsienio politikos klausimų. Balkanų šalis siekia narystės ES, tačiau neprisijungė prie sankcijų Maskvai ir yra priklausoma nuo Rusijos energetikos išteklių. A. Vučičius taip pat užmezgė glaudžius ekonominius ir politinius ryšius su Kinija.
„Esame pasirengę padėti naujajai vyriausybei iš tiesų įgyvendinti visas būtinas reformas teisinės valstybės srityje“, – po susitikimų Briuselyje pareiškė už ES plėtrą atsakinga Europos Komisijos narė Marta Kos.
„JAV yra pasirengusios toliau bendradarbiauti su Serbija ir jos žmonėmis siekiant bendrų tikslų, įskaitant regioninį saugumą ir ekonominį bendradarbiavimą“, – praėjusią savaitę platformoje „X“ pareiškė B. Hanrahanas.
JAV Tarptautinės kovos su narkotikais ir teisėsaugos reikalų biuras (INL) savo ruožtu pranešė dalyvavęs susitikime su studentų judėjimo atstovais, „kurių pastangos kovoti su organizuotu nusikalstamumu papildo INL vykdomą veiklą Serbijoje“.
Daugėja raginimų naikinti žvalgybos tarnybą
Ž. Koračas, kurio vyriausybė po S. Miloševičiaus nuvertimo 2000 m. perėmė karo nuniokotą šalį, prieš metus bombarduotą NATO, sakė, kad tiek anuomet, tiek dabar valstybės sistema buvo pritaikyta valdantiesiems, o ne piliečiams.
Ministro pirmininko Zorano Džindžičiaus vadovaujama vyriausybė po S. Miloševičiaus nuvertimo užbaigė Serbijos tarptautinę izoliaciją ir atgaivino ekonomiką. Tačiau trapi demokratija vos spėjo įsitvirtinti, kai valdančioji koalicija suskilo, o 2003 m. Z. Džindžičių nužudė buvę valstybės saugumo tarnybos sukarintų dalinių kovotojai.
Praėjus daugiau kaip dviem dešimtmečiams, Serbijos stojimo į ES procesas įstrigo dėl demokratijos padėties blogėjimo valdant A. Vučičiui, kuris po jo partijos atėjimo į valdžią 2012 m. įtvirtino visišką visų valdžios lygmenų kontrolę.
Ž. Koračas prisidėjo prie vis garsesnių raginimų panaikinti valstybinę žvalgybos tarnybą, laikant tai vienu svarbiausių reformos žingsnių. Tarnyba kaltinama plačiu mastu sekusi A. Vučičiaus kritikus ir politinius oponentus.
Saugumo ir informacijos agentūra (BIA) neigė padariusi pažeidimų, o kaltinimus dėl pokalbių klausymosi bei šnipinėjimo programinės įrangos naudojimo telefonuose pavadino „piktavališkais“, teigdama, kad jais siekiama kurstyti nestabilumą.
Įtariama, kad buvo sekami Belgrado universiteto rektorius, studentai ir jų fakultetų patalpos, vienas opozicijos politikas, savaitraščio „Radar“ redakcija ir žurnalistai, įskaitant jų namus bei automobilius, taip pat aktyvistai ir analitikai.
Pokyčiai jau prasidėjo, tačiau svarbiausi darbai dar laukia
Po rinkimų kilus sulaikymų bangai buvo sulaikyta nemažai valstybės pareigūnų ir policininkų, taip pat privataus banko savininkas, kuris, kaip įtariama, mėgino pasisavinti lėšas.
A. Vučičius, kuris kasdien šmėžuoja jam palankioje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, kaltino studentus „revoliuciniu teroru“. Jis taip pat užsiminė, kad jo partija gali nedalyvauti artėjančiuose pirmalaikiuose prezidento rinkimuose, kad „nesudarytų iliuzijos“, jog padėtis yra normali.
Ž. Koračas prognozavo, kad tokia retorika tęsis, ir išreiškė viltį, jog naujojoje valdžioje bus „tvirtų nervų žmonių“.
Pasak jo, per dvejus metus trukusius protestus prieš korupciją studentai įrodė esantys stiprūs.
„Tokia stiprybė būdinga jauniems žmonėms, ir labai tikiuosi, kad jie ją išsaugos“, – sakė Ž. Koračas.
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