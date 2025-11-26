Į Lietuvą atsisakęs vykti Baltarusijos opozicionierius Mykola Statkevičius – vėl kalėjime

Apie buvusį kandidatą į prezidentus nieko nebuvo girdėti nuo rugsėjo 11-osios, kai autoritarinis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka JAV prezidento Donaldo Trumpo prašymu suteikė malonę dešimtims politinių kalinių.
69-erių M. Statkevičius tą dieną drauge su kitais paleistais kaliniais buvo įsodintas į autobusą ir nuvežtas prie Lietuvos sienos, tačiau atsisakė išvykti iš Baltarusijos, pareiškęs, kad tai yra prievartinė deportacija. Jis išlipo iš autobuso ir kelias valandas laukė „niekieno žemėje“ tarp abiejų valstybių, kol galiausiai jį nulydėjo baltarusių milicininkai.
Baltarusijos vidaus reikalų ministerija M. Statkevičiaus žmonai Marynai Adamovič patvirtino, kad jis buvo sugrąžintas į kalėjimą ir toliau atlieka savo laisvės atėmimo bausmę. Tai žurnalistams antradienį sakė pati M. Adamovič.
M. Statkevičius buvo sulaikytas prieš 2020 metų rinkimus ir 2021-aisiais nuteistas 14 metų kalėti dėl kaltinimų organizavus masinius neramumus. Žmogaus teisių organizacijos, tarp jų „Amnesty International“, bylą vadina politiškai motyvuota.
2022-aisiais valdžia paskelbė jį ekstremistu – toks terminas vartojamas prieš vyriausybės kritikus. Nuo 2023 metų vasario 9-osios jis buvo laikomas visiškai izoliuotas, be jokių kontaktų su išoriniu pasauliu.
Baltarusių pareigūnai nesako, kur M. Statkevičius yra laikomas. Politikui dingus M. Adamovič apsilankė pataisos kolonijoje, kur jis buvo laikomas anksčiau, bet pareigūnai atsisakė patvirtinti, kad jis ten. Žmona taip pat negavo jokios informacijos apie jo sveikatą.
„Anksčiau bent žinodavau, kur jis yra, o dabar nežinau nė to, – reporteriams sakė M. Adamovič. – Labai nerimauju dėl Mykolos sveikatos; kalėjime jis patyrė širdies smūgį.“
Pavelas Sapelka iš žmogaus teisių centro „Viasna“ AP sakė, kad M. Statkevičiui prezidento įsaku suteikta malonė, todėl jis Baltarusijoje turėtų būti laisvas žmogus.
„Matome teisinį chaosą, kai politiniai kaliniai be pasų išvaromi iš šalies, savavališkai grąžinami į kalėjimą ir laikomi be teisės susiekti su išoriniu pasauliu“, – sakė P. Sapelka.
Paskutiniu Europos diktatoriumi pramintas A. Lukašenka Baltarusiją valdo daugiau kaip tris dešimtmečius, valdžioje išsilaikydamas per rinkimus, kurių Vakarai nelaiko nei laisvais, nei sąžiningais, ir smurtiniu susidorojimu su kitaminčiais.
Pastaraisiais mėnesiais jis bandė gerinti santykius su Vakarais. M. Statkevičius buvo vienas iš 52 kalinių, paleistų kelios savaitės po rugpjūtį įvykusio Minsko pokalbio su D. Trumpu. Mainais buvo atšauktos sankcijos Baltarusijos nacionalinėms oro linijoms „Belavia“.
Pasak Baltarusijos pareigūnų, Minskas ir Vašingtonas ketina gruodį surengti tolesnes derybas.
Per savo politinės veiklos dešimtmečius M. Statkevičius buvo įkalintas tris kartus ir už grotų bendrai praleido daugiau kaip 12 metų. „Amnesty International“ tris kartus jį yra pripažinusi sąžinės kaliniu.
„Viasna“ duomenimis, Baltarusijoje šiuo metu yra 1 246 politiniai kaliniai, įskaitant šios organizacijos įkūrėją, Nobelio taikos premijos laureatą Alesį Bialiackį. Jie laikomi sunkiomis sąlygomis ir dažnai negauna medicininės priežiūros, teisinio atstovavimo ir kontaktų su artimaisiais, sako aktyvistai.
