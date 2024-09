HIMARS smūgis rusų poligonui: Chersone Rusija neteko bent 60 karių

Neaišku, nei kur, nei kada jie buvo nufilmuoti, skelbia portalas „Newsweek“.

„Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame rodomi atakos, tikriausiai surengtos netoli Donecko esančiame poligone, padariniai“, – antradienį pranešė „ASTRA Telegram“ kanalas, kuruojamas nepriklausomų Rusijos žurnalistų.

„ASTRA Telegram“ citavo Rusijos karinį kanalą „Alex Parker Returns“, kuris teigė, kad ataka buvo įvykdyta „kasetiniais šaudmenimis HIMARS per kitas pratybas“.

„Didžiuliai nuostoliai. Galima klysti, bet negalima meluoti. Neišmokstama. Deja“, – teigiama kanale, kuriame pasidalintas 11 sekundžių trukmės vaizdo įrašas.

Kituose Rusijos „Telegram“ kanaluose teigiama, kad per ataką nukentėjo apie 50 rusų.

Ukrainos pajėgos per visą karo laikotarpį ne kartą naudojo JAV tiekiamus HIMARS, taip pat ir savo Donecko ir Luhansko regionuose, kuriuos didžiąja dalimi yra okupavusios Rusijos pajėgos.

Kremlius nuo pat pirmosios Rusijos invazijos į Rytų Ukrainą 2014 m. siekia visiškai užimti šiuos du regionus.

HIMARS leido Ukrainai sunaikinti pažangiausias Rusijos priešlėktuvinių raketų sistemas. Nuo plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. Vašingtonas ukrainiečiams tiekė mažiausiai 39 HIMARS raketų sistemas.

#Ukraine: Rare footage of no less than four M142 HIMARS in action, firing 24 M31A1 GMLRS unitary rockets at Russian targets.



This footage is notable not just for the quantity but also the daytime usage of HIMARS. Note the Ukrainian soldier with possible MANPADS to the left. pic.twitter.com/bHQKQM2fiG

