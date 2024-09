Harris ir Trumpas po debatų pradeda rinkimų kovos sprintą

Demokratų viceprezidentės ir respublikonų eksprezidento pozicijos išlieka apylygės ir visos šalies mastu, ir rinkimams svarbiose valstijose, o iki pirmųjų paštu atiduodamų balsų išsiuntimo ir pirmųjų išankstinių balsavimų atvykus pradžios lieka kelios dienos.

Abu kandidatai paskelbė pergalę antradienio debatuose, kurie buvo pirmas jų susidūrimas akis į akį ir kol kas yra svarbiausias rinkimų kampanijos renginys. Vis dėlto bet kokie galimi rinkėjų paramos pokyčiai kelias dienas apklausose neatsispindės.

Per kanalo „ABC News“ Filadelfijoje surengtus debatus netrūko įtempto apsikeitimo komentarais, bet K. Harris didžiausią dėmesį skyrė politikai, o D. Trumpo atsakymuose buvo pilna melų ir jo praeities nuoskaudų.

„Ji sutelkė dėmesį į didelius temų kontrastus tarp jos ir Trumpo (...). Trumpas savo ruožtu nepakenkė sau savo ištikimų sekėjų akyse, bet tikriausiai ir nepatraukė dar neapsisprendusių rinkėjų“, – sakė viešųjų ryšių ekspertas Andrew Koneschusky (Endrius Konešaskis), buvęs Senato demokratų lyderio Chucko Schumerio (Čako Šumerio) spaudos sekretorius.

Respublikonų strategas Liamas Donovanas (Lajamas Donovanas) sakė, kad K. Harris pelnė taškų, o D. Trumpui dažniausiai nepavykdavo susieti oponentės su nepopuliaresne prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) politika, ir vietoje to jis kaltino ją marksizmu, be to, piktos tirados apie migrantus tapo nevaldomos.

„Nesitikėkite, kad šie debatai iškart paveiks apklausas, bet jie tikrai pakels dvasią tokiu metu, kai demokratai ima nerimauti“, – sakė jis AFP.

Liepą pakeitusi J. Bideną kovoje dėl Baltųjų rūmų, K. Harris sukėlė entuziazmo bangą, o ši labai padidino jos populiarumą ir padėjo kampanijai surinkti rekordines sumas.

J. Bidenui pasitraukus, 78 metų D. Trumpas vietoje jo lieka tas kandidatas, kuriam užduodami klausimai apie amžių ir proto aštrumą. Jo ekscentriškos ir dažnai padrikos kalbos vėl atsidūrė dėmesio centre.

Tačiau prieš debatus 59 metų K. Harris pagreitis, kalbant apie populiarumo augimą, buvo pradėjęs mažėti.

„Sukčiavimas“

Demokratų kandidatė siekė, kad ją išgirstų politinio spektro centre esantys rinkėjai, ir atkreipė dėmesį į D. Trumpo nepalaikančius respublikonus, įskaitant buvusį viceprezidentą Dicką Cheney bei jo dukterį Liz, kuri buvo pašalinta iš Atstovų Rūmų vadovybės dėl nepritarimo eksprezidentui.

D. Trumpas didžiausia dalimi kreipdavosi į savo rinkėjų stovyklą, skelbdamas apokaliptinius įspėjimus apie migrantus nusikaltėlius ir piešdamas niūrų „smunkančios šalies“, kurią išgelbėti gali tik jis, paveikslą.

Savaitgalį grėsmingame įraše socialiniuose tinkluose D. Trumpas pažadėjo persekioti baudžiamąja tvarka tuos demokratų rėmėjus, teisininkus ir rinkimų pareigūnus, kurie, jo nuomone, nesąžiningai elgsis per rinkimus lapkritį.

Debatais jis pasinaudojo ir tam, kad pakartotų prasimanytus kaltinimus dėl sukčiavimo per 2020-ųjų rinkimus.

D. Trumpo ir K. Harris keliai trečiadienį vėl gali susikirsti – jie abu dalyvaus ceremonijose, skirtose 2001 metų rugsėjo 11-osios „al Qaeda“ atakų 23-iosioms metinėms. Ar jie susidurs akis į akį, neaišku.

D. Trumpas taip pat turėtų girti savo pasirodymą debatuose per konservatyvios pakraipos kanalą „Fox News“.

Ketvirtadienį K. Harris nuvyks į Šiaurės Karoliną – vieną iš kelių valstijų, kuriose rezultatą sunku prognozuoti ir kurios tikriausiai nulems rinkimų baigtį. Šiaurės Karolinoje K. Harris per pastarąjį mėnesį pavyko populiarumu prisivyti 6 procentiniais punktais pirmavusį D. Trumpą.

Penktadienį viceprezidentė sugrįš į rinkimams svarbią „svyruojančią“ Pensilvanijos valstiją.

D. Trumpas ketvirtadienį turi pasirodyti Tusone Arizonoje ir kalbėti apie „sunkumus patiriančią mūsų ekonomiką ir kylančias būstų kainas“. Penktadienį Las Vegase jis kalbės apie pragyvenimo išlaidas.

K. Harris pasirinktas kandidatas į viceprezidentus Timas Walzas nuo ketvirtadienio iki šeštadienio lankysis Mičigane ir Viskonsine, o respublikonų kandidatas į viceprezidentus J. D. Vance'as tvarkysis su dar vienų prieštaringai vertinamų savo komentarų pasekmėmis.

J. D. Vance'as, kuris anksčiau per rinkimų kampaniją papiktino moteris vėl iškilusiais komentarais apie „bevaikes su katėmis“, pirmadienį akcentavo neteisingą teiginį, kad Ohajuje imigrantai iš Haičio grobia ir valgo augintinius.

Per debatus su K. Harris D. Trumpas pakartojo šį keistą teiginį, kurį paneigė vietos valdžia.