Hamburge – didžiulis gaisras: sužeisti 5 žmonės, evakuoti gyventojai

Antradienį, rugpjūčio 26 d., praėjus daugiau nei 15 valandų po to, kai įsiplieskė gaisras, ugniagesiai vis dar tęsia darbus.
Sužeisti 5 žmonės
Pranešama, jog 5 žmonės buvo sužeisti, vienas iš jų yra kritinės būklės, kitas – sunkiai sužalotas. Iš pavojingos zonos evakuoti 25 gyventojai.
Policijos atstovo teigimu, tyrėjai darbą pradės vėliau, rugpjūčio 26 d., tik tuomet, kai ugniagesiai visiškai išvalys įvykio vietą.
