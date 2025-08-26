Kalendorius
Užsienis > Europa

Hamburge – didžiulis gaisras: sužeisti 5 žmonės, evakuoti gyventojai

2025-08-26 10:34
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-26 10:34

Vokietijos Hamburgo uostas vis dar dega po to, kai pirmadienį, rugpjūčio 25 d., dienos metu kilo didelis gaisras. Šiuo metu pranešama apie 5 nukentėjusius asmenis, rašo „Spiegel“.

Hamburge – didžiulis gaisras: sužeisti 5 žmonės, evakuoti gyventojai (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos Hamburgo uostas vis dar dega po to, kai pirmadienį, rugpjūčio 25 d., dienos metu kilo didelis gaisras. Šiuo metu pranešama apie 5 nukentėjusius asmenis, rašo „Spiegel".

0

Antradienį, rugpjūčio 26 d., praėjus daugiau nei 15 valandų po to, kai įsiplieskė gaisras, ugniagesiai vis dar tęsia darbus.

Sužeisti 5 žmonės

Pranešama, jog 5 žmonės buvo sužeisti, vienas iš jų yra kritinės būklės, kitas – sunkiai sužalotas. Iš pavojingos zonos evakuoti 25 gyventojai.

Policijos atstovo teigimu, tyrėjai darbą pradės vėliau, rugpjūčio 26 d., tik tuomet, kai ugniagesiai visiškai išvalys įvykio vietą.

