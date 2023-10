„Hamas“: tunelius statome saugodami savo karius, civiliais tegul rūpinasi Jungtinės Tautos

„Mes pasistatėme tunelius, nes neturime kitų būdų apsaugoti save nuo aptikimo ir nužudymo, – patvirtino jis interviu RT. – Šie tuneliai turi apsaugoti mus nuo lėktuvų. Mes kovojame šiuose tuneliuose“.

Socialiniuose tinkluose pasirodęs vaizdo įrašas su anglišku „Middle East Media Research Institute“ vertimu.

M. Abu Marzoukas sulaukė RT žurnalisto klausimo dėl to, kad „Hamas“ kaltinami už gautas lėšas statantys tunelius, o ne slėptuves nuo bombų civiliams.

„Visi žino, kad 75 proc. Gazos Ruožo žmonių yra pabėgėliai, todėl tai yra Jungtinių Tautų reikalas juos apsaugoti“, – pareiškė jis.

Hamas Official Mousa Abu Marzouk: The Tunnels in Gaza Were Built to Protect Hamas Fighters, Not Civilians; Protecting Gaza Civilians Is the Responsibility of the U.N. and Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/LlIVcQX6dt

Izraelio kariuomenė (IDF) ir saugumo tarnyba (Shin Bet) šią savaitę išplatino pranešimus, kad „Hamas“ smogikai po Shifos ligonine Gazoje įsirengė savo vadavietę ir smogikų aprūpinimo tunelių tinklą. Saugumo tarnybos teigimu, šią informaciją patvirtino bent du spalio 7-ąją išpuolio Izraelio teritorijoje įkliuvę teroristai.Shifos ligoninių kompleksas yra didžiausia tokio pobūdžio gydymo įstaiga Gazos mieste – jį sudaro Chirurgijos, Vidaus ligų ir Ginekologijos ligoninių pastatų kompleksas.

Izraelio kariuomenės atstovo Danielio Hagari teigimu, „Hamas“ po ligonine ne tik įsirengė vadavietę, bet ir degalų saugyklą, nors patys tvirtina, jog ligoninėms trūksta kuro dyzeliniams generatoriams. Maža to, jis apkaltino „Hamas“ smogikus, kad šie naudojasi ligoninėms skiriamu kuru „savo teroristinei infrastruktūrai išlaikyti“.

„Hamas“ atstovas Ezzatas El-Reshiqas neigia Izraelio kaltinimus, tačiau daugiau informacijos apie galimus požeminius įtvirtinimus po ligoninės pastatais neatskleidė.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs