„Hamas“ teroristas nufilmavo savo mirtį: išplitusiame vaizdo įraše – šokiruojantys vaizdai

Vaizdo įraše matoma, kaip du ginkluoti „Hamas“ teroristai patenka į izraeliečių namo kiemą, ir netrukus vienas jų yra likviduojamas.

„X“ pasidalindamas vaizdo įrašu IDF rašė:

„Hamas“ džihadistų būrys įsiveržia į nekaltą Izraelio bendruomenę ir ją nužudo.

Nufilmuotą teroristą sunaikino Izraelio saugumo pajėgos“.

⚠️Trigger Warning ⚠️



RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.



The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq