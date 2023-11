„Hamas“ lyderis atvyko į Egiptą derėtis dėl Gazos Ruožo

„Hamas“ pareiškime teigiama, kad jos delegacija susitiko su Egipto Žvalgybos direktoriumi Abbasu Kameliu aptarti dabartinės padėties Gazos Ruože.

Pasak deryboms artimo šaltinio, I. Haniyeh vizitas vyksta tuo metu, kai Kataras derasi dėl „Hamas“ laikomų įkaitų paleidimo mainais į kelių dienų pertrauką kovose.

Izraelio ir JAV žvalgybos vadovai atvyko į Katarą derybų dėl galimos humanitarinės pauzės nuo spalio 7 dienos Gazos Ruože vykstančiame kare, ketvirtadienį pranešė apie vizitą informuotas pareigūnas.

Egiptas jau buvo surengęs derybas su Kataru. Po jų spalio pabaigoje buvo paleistos dvi moterys, kurias „Hamas“ pagrobė per spalio 7-osios išpuolį Izraelio teritorijoje.

Egiptas, turintis vienintelę Izraelio nekontroliuojamą sienos perėją su Gazos Ruožu (Rafos perėją), istoriškai yra pagrindinis tarpininkas tarp „Hamas“ ir Izraelio.

Antrą mėnesį vykstantį karą sukėlė spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas beprecedentis išpuolis Izraelio pietuose.

Per karą žuvo daugiau kaip 10,8 tūkst. palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 4,3 tūkst. vaikų, pranešė „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

Okupuotame Vakarų Krante per smurtą ir Izraelio reidus žuvo daugiau kaip 160 palestiniečių.

Izraelyje žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, dauguma jų – per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, nuo kurio prasidėjo kovos, be to, „Hamas“ kovotojai iš Izraelio į Gazos Ruožą išsivežė 239 įkaitus.