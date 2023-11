Grybauskaitės verdiktas: neabejoju, Putinas puls, nes jam suteikiama per daug galimybių

„Nuo pat pradžių prieš dvejus metus sakiau, kad Rusija gali ir turi būtų įveikta mūšio lauke. Ne diskusijomis ir planais, konferencijomis, o mūšio lauke. O mes to nedarome. Tik galvojame, kad kas nors kitas – ukrainiečiai – tai padarys vietoj mūsų. Neabejoju, kad šiomis geopolitinėmis aplinkybėmis, kuomet V. Putinui suteikiama daugybė galimybių, jis mus puls ir būsime priversti reaguoti rimčiau nei dabar“, – žurnalistei sakė D. Grybauskaitė.

“We are falling into this global conflict and we are not stopping it.” Lithuanian President @Grybauskaite_LT has a wakeup call for the West, as her country ramps up defenses to deter a Russian invasion. “We are just watching how we [are] all falling into this problem,” she adds. pic.twitter.com/JUdfJDStZ1

REKLAMA