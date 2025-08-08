Graikijoje jūroje žuvo du turistai

Graikijos pakrančių apsaugos tarnybos atstovė naujienų agentūrai AFP nurodė, kad nelaimė įvyko Sarakiniko paplūdimyje turistinėje Milos saloje, esančioje Kikladų salyne.
Skelbiama, kad žuvo vyras ir moteris.
„Vyras ir moteris buvo rasti jūroje be sąmonės ir nuvežti į vietos sveikatos centrą“, – sakė ji.
„Jie buvo kruizinio laivo grupės vietnamiečių turistai. Moteris įkrito į vandenį, o vyras, matyt, bandė ją išgelbėti“, – pridūrė atstovė.
Civilinės apsaugos ministerija pranešė, kad vėjo gūsiai Graikijoje sieks 24 metrus per sekundę, ypač pietinėje Egėjo jūros dalyje ir Kretos jūroje.
Nacionalinė orų tarnyba EMY sakė, kad po vidurnakčio vėjo gūsiai turėtų susilpnėti.
Pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad dauguma keltų laiku negalėjo išplaukti iš Pirėjo ir kitų Atėnų uostų, ypač į Kikladų ir Dodekaneso salų grupes.
Taip pat buvo atšaukti keli keltų reisai, o kai kurie – atidėti.
Jūrų susisiekimas su netoli Atėnų esančiomis ir turistų itin pamėgtomis Sarono salomis, įskaitant Eginą, Hidrą, Porosą ir Spetsą, išlieka nepakitęs.
Atėnų nacionalinė observatorija išplatintame pranešime įspėjo, kad yra labai didelė vėjo genamų miškų gaisrų tikimybė, ypač šalies rytuose ir pietuose.
Ketvirtadienį Atėnų meras pranešė, kad lankytojams buvo uždarytas Nacionalinis sodas, kai vienoje judriausių sostinės centrinių gatvių nuvirto medis ir vos nesužeidė žmonių.
Stiprūs vėjai Graikijoje šiuo metų laiku yra įprastas reiškinys.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!