Gedima žuvusio 24-erių aktyvisto Romano Ratušno: pažinojusieji negaili šilčiausių žodžių

24 metų Romanas Ratušnas žuvo mūšyje netoli Izyumo, maždaug už 90 kilometrų nuo Sievierodonetsko, kur Rusijos ir Ukrainos kariai kovoja dėl miesto kontrolės. Pilietinio ir aplinkosaugos aktyvisto mirtį patvirtino jo vadovaujama nevyriausybinė organizacija „Išsaugokime Protasiv Yar“.

„Romčikas buvo mūsų geriausias, drąsus žmogus, kuris visada buvo pirmas bet kuriame mūšyje ir niekada nerodė baimės“, – sakoma NVO pranešime.

Paskutiniame mūšyje jis patruliavo žvalgyboje kaip kovinės grupės narys ir žuvo vykdydamas kovinę užduotį.

Nevyriausybinė organizacija teigė, kad būdamas 15-metis jis jau dalyvavo protestuose, dėl kurių 2014 metais įvyko revoliucija ir prorusiškas Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius buvo nušalintas nuo prezidento pareigų bei pabėgo į Rusiją.

Romanas Ratušnas vadovavo organizacijai „Išsaugokime Protasiv Yar“, kuri siekė išgelbėti Kijevo Protasiv Jaro slidinėjimo zoną nuo gyvenamųjų namų plėtros.

„Nepaisant šios sunkios netekties, mes tęsime Romano reikalą, toliau keisime ir kursime savo visuomenę, savo šalį, tęsime kovą už Didžiąją Ukrainos katedrą“, – rašė NVO.

„Romčikas yra su mumis! Jis amžinai eilėje!" – priduriama.

