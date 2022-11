Galingas ukrainiečių smūgis: nukovė 600 rusų karių

UNIAN skelbia, kad šis nukautų karių skaičius žymi naują psichologinę ribą.

Be to, pranešama, kad per pastarąją parą taip pat buvo sunaikinti 8 rusų tankai (iš viso sunaikinta 2758 tankų), taip pat 21 šarvuota karinė transporto priemonė (5601), 4 artilerijos sistemos (1776), oro gynybos sistema (202), 2 koviniai sraigtasparniai (260) ir kita karinė technika bei amunicija.

Teigiama, kad rusų kariai didžiausių nuostolių patyrė Lymano ir Avdejevskio kryptimis.

Donbaso regione verda kovos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiausios kovos Ukrainoje verda Donbaso regione – Bachmuto ir Soledaro miestuose, rašo „SkyNews“.

Nepaisant sudėtingos situacijos, V. Zelenskis tvirtina, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaiko savo pozicijas prieš rusų okupantus.

Be to, šalies prezidentas pastebėjo, kad Donecko regione buvo nukauta didelis skaičius rusų karių.

„Kai kuriose Donecko regiono srityse buvo nukauta tiek Rusijos karių ir [okupantai] prarado tiek amunicijos, kiek tikriausiai buvo panaudota [karinių resursų] dviejuose Čečėnijos karuose kartu sudėjus.

Tačiau tikrasis Rusijos [kariuomenės] pralaimėjimų skaičius yra slepiamas nuo rusų visuomenės“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Taip pat Ukrainos prezidentas teigė, kad Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino kalbos apie derybas yra fiktyvios, mat Kremlius ir toliau eskaluoja karinę padėti Ukrainoje.

„Kai kas nors kalba apie derybas, jis neieško išeičių apgauti visus aplinkinius tam, kad į mėsmalę išsiųstų dešimtis ar tūkstančius žmonių.

<...> Mes esame pasiruošę taikai, teisybei ir tik taikai, principui, kurį mes minėjome daugelį kartų. Pasaulis žino mūsų poziciją. <...> Ukraina bus laisva. Bus atkurta visa valstybės siena – ir sausumoje, ir jūroje. Ir rytuose ir pietuose“, – teigė V. Zelenskis.