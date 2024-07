Galingas sprogimas Taivane: dervos gamykloje dega nuodingos medžiagos

Vietos žiniasklaida skelbia, kad ketvirtadienį apie 9 val. ryto (apie 4 val. Lietuvos laiku) Tainano Šanšango pramoninėje zonoje kilo gaisras. Vietos ugniagesių tarnybos išsiuntė 39 gaisrines mašinas, 79 ugniagesius ir gaisrinius robotus.

Visi gamykloje dirbę darbuotojai nedelsiant evakuoti iš patalpų, pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta. Šiek tiek po 15 val. (10 val. Lietuvos laiku) Tainano priešgaisrinės tarnybos atstovas „Taiwan News“ sakė, kad ugniagesiai jau suvaldė gaisrą, tačiau dar nespėjo jo visiškai užgesinti.

Ugniagesiai žurnalistams sakė, kad įtaria, jog gaisro apimtoje gamykloje buvo laikomi nuodingi žmonėms metanolis ir toluenas. Ugniagesiai sakė, kad bus atliekamas tyrimas dėl tikslios gaisro priežasties.

An explosion at a Tainan resin factory, Taiwan, sent a large fireball into the sky on July 18 creating a massive mushroom cloud.pic.twitter.com/7oHR1NWnsP