Galinga audra niokoja lietuvių pamėgtą salą: nufilmavo, kas čia vyksta

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Plaukia trečiasis pagal dydį Prancūzijos miestas Monpeljė. Po visą vasarą trukusios sausros vos per vieną dieną ten iškrito dviejų mėnesių kritulių norma. Miestas patvino, kai regionui smogė Viduržemio jūros audra ir dėl smarkaus lietaus iš krantų išsiliejo Lezo upė – pakilęs jos lygis pranoko net 12 metų rekordą.
Staigi liūtis žalos pridarė ir Alcanaro miesteliui, kuris įsitaisęs rytinėje Ispanijos pakrantėje bei šalia esančioms gyvenvietėms. Tarnybos įspėja, kad smarkūs lietūs ten tęsis ir artimiausiomis dienomis, tad lieka galioti raudonas pavojaus įspėjimas dėl dar didesnių potvynių.
Ta pati Viduržemio jūros audra smogė ir Kretos salai
Kretoje smarkiai apgadinti keliai, žmonių namai ir ūkiai, visoje saloje jau kelintą dieną uždarytos mokyklos. Per potvynius žuvo 80-metis ūkininkas, dar du žmonės, kurių automobilis sugriuvus tiltui nukrito į upę, atsidūrė ligoninėje.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.