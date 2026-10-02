Tai apie karpį žino ne kiekvienas: „Iš tikrųjų tai yra...“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Įvairios karpio patiekimo rūšys
Berniukai rankomis traukia karpius iš guminio baseino, deda juos į maišelį, o vėliau namuose jie taps skania vakariene visai šeimai. Šioje karpio šventėje Kurtuvėnuose buvo galima pasimokyti, ką pagaminti iš šios žuvies. Rolandas smulkina karpio mėsą ir kartu su dukra gamina čeburekus. Receptas paprastas: karpio mėsa, druska, pipirai, bazilikas ir čeburekų tešla.
O Aleksandras visus prieskonius atsivežė iš kalnų šalies. Jam bičiulis iš Gruzijos, lankantis Gruzijoje, Adžarijoje, parodė, kad galima kepti ne tik mėsą, bet ir žuvytę. Todėl jis šventėje kepa sveikesnę šašlyko versiją. O Irina gamina karpį garstyčių padaže pagal šeimos receptą.
„Patiekalai nebus vienodi, kažkas verda žuvienę, kažkas kepa, kažkas grilina, kažkas rūko karpį, tai bus skirtingi skoniai, skirtingi receptai. Mes prašome iš komandų pateikti receptus ir šitie receptai bus subendrinti ir kažkada ateityje mes turėsime gražų leidinį, Kurtuvėnų karpio receptų knygą“, – giriasi Kurtuvėnų seniūnas Dainius Popovas.
Kurtuvėnuose karpininkystė vystoma jau kelis šimtus metų ir buvo sugalvota taip savotiškai pagerbti karpį. Miestelio svečiai susidomėję stebi, kaip gaminami patiekalai iš karpių. Kalbinti tautiečiai sako karpį mėgsta, bet pripažįsta, kad karpis pralaimi konkurencinėje kovoje atvežtinėms žuvims.
„Ar mėgstat karpį? – Karpį? Kas jo nemėgsta. Ypač ketvirtadieniais. Na, būna ašakų, dumblas, bet gerai paruoštas – viskas skanu.“
„Mažiau puoselėjamos tradicijos pačio karpio valgymo. Visi žmonės žiūri į tuos atvežtinius, lašišas, upėtakius.“
„Karpis toks jau prasčiokų valgis gaunasi, taip mums atrodo, bet iš tikrųjų taigi skanu.“
„Svarbiausia, kad jis ir truputį kainuoja, bet taip tai labai skanu, pats ir pagaunu, jei pavyksta.“
Karpis – seniausia prijaukinta žuvis
Etnografai sako, kad karpius išpopuliarino didikai, ir valstiečiai gaudavo karpius iš ponų dovanų tik prieš didžiausias metų šventes.
„Iš tikrųjų tai yra bajorų maistas, nes karpis pas mus atkeliavo iš užsienio ir buvo įkurdintas Kurtuvėnų tvenkiniuose, būtent ponų gebėjimais transportuoti ir atsivežti būtent šitos rūšies žuvį“, – sakė kraštotyrininkė Ramunė Mikėnienė.
Europoje karpis ant vaišių stalo puikavosi dar prieš Žalgirio mūšį.
„Karpis iš tikrųjų seniausiai prijaukinta žuvis, išvestos jo veislės, jau žinoma prieš 500 metų buvo pačios pirmosios veislės“, – tikino gamtininkas Vidmantas Lopeta.
Vis tik Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos vadovas sako, kad keičiasi žuvų vartojimo mados tiek Lietuvoje, tiek Europoje.
„Jaunoji karta jau nenori, nei skusti, nei doroti karpio ir todėl natūraliojo karpio pardavimai natūraliai užgęsta“, – aiškino asociacijos direktorius Rolandas Morkūnas.
Gyvų karpių tapo sudėtingiau įsigyti ir parduotuvėse.
„Didieji tinklai, susidurdami su dažnais skundais iš „Tuščių narvų“, kad žuvis yra pažeidžiama, tiesiog gaudavo baudas ir jiems kilo per didelė našta tas baudas mokėti ir jie pašalino iš savo tinklų akvariumus“, – sakė asociacijos direktorius R. Morkūnas.
Tad lietuviško karpio tradicija dar gyva, tačiau šiandien jam tenka vis dažniau konkuruoti dėl vietos ant lietuviško švenčių stalo.
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